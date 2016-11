Auszeichnung „Beste Service Qualität 2016/17“: Mobil in Deutschland e.V. auf Platz 1 bei den Verkehrsclubs

Kundenservice spielt in der heutigen schnelllebigen Welt eine immer größer werdende Rolle und gilt bei vielen Verbrauchern als eines der entscheidenden Kriterien bei der Kaufentscheidung.

Um sich vom Wettbewerb abzuheben und die Kundenzufriedenheit zu steigern, ist gute Service-Qualität von großer Bedeutung.

Bei einer aktuellen Kundenbefragung „Beste Service-Qualität 2016/17“, die zusammen von TESTBILD und dem Statistik-Portal Statista durchgeführt wurde, überzeugt der Service des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. und belegt in der Branche „Motor, Sport & Outdoor“ den 1. Platz bei den Verkehrsclubs. Der Automobilclub konnte bei den Bewertungskriterien Kundenorientierung, Kompetenz/Informationsgehalt und Weiterempfehlungsbereitschaft punkten und ist damit Testsieger.

Für die Befragung wurden in über 250 Branchen relevante Unternehmen, Dienstleister und Institutionen in Deutschland identifiziert, deren Service-Qualität von über 20.000 Verbrauchern mittels eines Online Access Panels nach folgenden Kriterien bewertet wurde: Kundenorientierung, Kompetenz/ Informationsgehalt und Weiterempfehlungsbereitschaft. Im Bereich „Verkehrsclubs“ wurden insgesamt 10 „Top Player“ der Branche getestet.

„Wir sind sehr stolz über diese Auszeichnung. Kundenzufriedenheit und umfangreicher Service stehen bei uns an erster Stelle und wir freuen uns, dass wir nun dafür belohnt wurden. Das spornt uns für die Zukunft umso mehr an.“, so Dr. Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland.

Zum Automobilclub: 1992 gründete sich der Verein als Interessensgemeinschaft für Mobilität und Infrastruktur in und um München. Seit 2009 tritt Mobil in Deutschland e.V. bundesweit an und bietet seinen Mitgliedern neben einer Interessensvertretung auch umfangreiche Automobilclub-Leistungen an. Das Mitglied soll im Fokus stehen und dafür ist guter Service unverzichtbar.

Mobil in Deutschland e.V. ist der günstige und moderne Automobilclub in Deutschland und bietet seinen Mitgliedern schnellen und zuverlässigen Schutz im Not- und Pannenfall. Durch seine transparenten und übersichtlichen Strukturen und einem internetbasierten Service kann der Club seine Leistungen zu günstigen Tarifen ab 28 EUR im Jahr anbieten.

Weitere Informationen zum Test „Beste Service-Qualität 2016/2017“ finden Sie unter www.mobil.org/testbericht.