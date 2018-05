Auszeichnung der punkt4 architekten für Atelier Balkenhol

Die punkt4 architekten aus Kassel wurden zum wiederholten Male für eine architektonische Glanzleistung ausgezeichnet.

Diesmal war es der Bund Deutscher Architekten (BDA), welcher im Rahmen „Ausgezeichnete Architektur in Hessen" die begehrte "Simon-Louis-du-Ry-Plakette“ an den Bauherren, den renommierten deutschen Bildhauer Stephan Balkenhol, und das Architektenbüro übergab.



Kurze Beschreibung des Ateliers:

Das Hanggrundstück in der Kasseler Nordstadt wird durch eine 80m lange, massive Klinkerwand in einen unteren, befestigten Funktionsund Arbeitsbereich und einen oberen, grünen, Garten- und Aufenthaltsbereich gegliedert.

Der entstehende Höhenunterschied wird genutzt, um die große Raumhöhe von 7,50m in den Ateliers und die niedrigere Raumhöhe von 3m in den Aufenthalts- und Galerieflächen mit möglichst wenig Erdaushub zu erreichen.

Zwischen den zentralen Holz- und Tonateliers entsteht ein Innenhof, der die Gebäudevolumen gliedert. Das Hauptgebäude bildet gemeinsam mit dem seperaten Bauvolumen des Außenlagers eine Vorplatzsituation.

v.l.n.r. Danuta Ratka, Markus Hanisch (punkt4 architekten), Stephan Balkenhol (Bauherr)

[Großes Bild anzeigen]

Die Aufenthaltsräume im 1. OG sind über eine lange Galerie zu erreichen. Von der Küche und dem Besprechungszimmer gibt es einen direkten, ebenerdigen Zugang zur Terrasse und dem Garten.Die Arbeitsbereiche haben durch das Nordlicht der Sheddächen und der transluzent gedämmten Profilglasfassade ein blendfreies gleichmäßiges Tageslicht.Die nordseitig verglasten Sheddächer werden im Süden für eine Photovoltaikanlage genutzt, die den Strom für eine Luftwärmepumpe produziert.

Das Atelier Balkenhol in Kassel wurde im letzten Jahr schon für den DAM-Preis 2017 des Deutschen Architekturmuseums im Bereich Kunst & Kultur nominiert.