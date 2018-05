Auszeichnung: msg services gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland

Die msg services ag aus Ismaning, ein Mitglied der international tätigen msg-Gruppe, zählt zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland in der Branche IT- und Kommunikationsdienstleister.

Das bestätigt die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2018“ von DEUTSCHLAND TEST und dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY.

„Die Auszeichnung als einer der besten Ausbildungsbetriebe 2018 macht uns sehr stolz. Sie bestätigt und würdigt unser außergewöhnlich hohes Engagement in diesem Bereich. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzen wir auf einen produktiven Mix aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und selbst ausgebildeten Nachwuchskräften. Mit rund zehn Prozent ist unsere Ausbildungsquote fast doppelt so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt“, sagt Holger Sievers, Vorstandsvorsitzender der msg services ag.

Oberstes Ziel des IT-Service- und Consulting-Dienstleisters ist es, alle Auszubildenden und dual Studierenden nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in eine Festanstellung zu übernehmen. Möglich macht dies ein innovatives Ausbildungskonzept. Es ist darauf ausgelegt, die besonderen Stärken jeder einzelnen Nachwuchskraft zu erkennen und gezielt zu fördern. Auszubildende und dual Studierende wechseln dafür im Schnitt zweimal pro Lehrjahr die Fachabteilung und, sofern nötig, den Einsatzort innerhalb von Deutschland. In ihren jeweiligen Teams arbeiten sie von Beginn an selbstständig und eigenverantwortlich. So lässt sich herausfinden, für welchen Bereich eine Nachwuchskraft sich am besten eignet. Um die jungen Menschen frühzeitig mit ihren späteren Aufgaben vertraut zu machen, erfolgt die Eingliederung in die jeweilige Fachabteilung in der Regel im letzten Lehr- bzw. Studienjahr.

Großen Wert legt msg services auf den Erwerb sozialer Kompetenzen und fördert das im Rahmen der Ausbildung durch die Durchführung vielfältiger Seminare. Zur Stärkung des Teamgeists werden regelmäßig gemeinsame Aktivitäten durchgeführt, darunter auch die Organisation einer IT-Rallye. Sie vermittelt Schulabgängern während einer „Schnupperwoche“ Einblicke in die Welt der IT wie auch in die Arbeit der einzelnen Fachbereiche.

Darüber hinaus bietet msg services Auszubildenden und dual Studierenden eine ganze Reihe weiterer Vorzüge wie eine überdurchschnittliche Vergütung, die Bereitstellung von Laptop und Firmenhandy und vieles mehr. Im Einzelfall werden auch die Kosten für Lehrmittel übernommen.

Doch nicht nur als Ausbildungsbetrieb gehört msg services zu den Besten in Deutschland: Auch die vom „Great Place to Work“-Institut verliehenen Gütesiegel „Beste Arbeitgeber in der ITK 2017“ und als „Bayerns beste Arbeitgeber 2017“ belegen die Attraktivität des Unternehmens.

Methodik der Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“

Für die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ befragte DEUTSCHLAND TEST die 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland aus mehr als 90 Branchen. 747 Firmen erhielten das begehrte Siegel als „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2018“. Der Vergleichstest bewertete die Qualität der Ausbildung anhand folgender Kriterien: Ausbildungserfolg, Ausbildungsquote, Vergütung, strukturelle Daten und zusätzliche Angebote für Auszubildende. Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten erhielten die jeweiligen Branchensieger den Maximalwert von 100 Punkten als Benchmark. Um als einer von „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“ ausgezeichnet zu werden, musste ein Unternehmen mehr als 70 Punkte erzielen.

Weitere Informationen zur Studie unter: http://www.deutschlandtest.de/ausbildung/