Auszeichnungen zum Arbeitgeber des Jahres 2017/2018

Nunmehr bereits zum elften Mal hat die Bewertungsplattform Jobvoting auch in diesem Jahr wieder die besten Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet.

Wie schon in den Jahren zuvor, befinden sich unter den zehn Preisträgern sowohl große Konzerne als auch kleine bis mittelgroße Mittelständler. Vertreten sind Unternehmen aus allen Branchen und verschiedenen Regionen. Sie alle eint insbesondere eine Unternehmenskultur, die gemäß den im Verlauf des vergangenen Jahres abgegebenen Bewertungen von den Arbeitnehmern als mitarbeiterorientiert, fair und im Allgemeinen positiv beschrieben wird. Die Beschäftigung bei diesen Arbeitgebern wird grundlegend als zufriedenstellend und sinnstiftend empfunden, sodass eine Bewerbung bei diesen Unternehmen grundsätzlich empfohlen wird.

Innerhalb der Automobilbranche konnten dieses Jahr die Firmen Continental und Ford das Rennen für sich verbuchen. Im Handel belegten der Drogeriehändler dm und der Schuhhändler Deichmann die vordersten Plätze. Unter den Wohlfahrtsverbänden und sozialen Organisationen schafften es der Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB, und talk2move fundraising in den Kreis der zehn besten Arbeitgeber. Der ASB konnte bereits zum dritten Mal in Folge von sich überzeugen und landete jeweils in der Bestenliste des Jahres. Darüber hinaus gingen die weiteren Auszeichnungen in diesem Jahr 2017/18 an das US-amerikanische Landtechnik-Unternehmen John Deere, den Spediteur Hch. Kördel, den deutschen Stahlriesen thyssenkrupp und an die Stadtreinigung Hamburg.

"Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder zehn Unternehmen mit dem begehrten Preis als Arbeitgeber des Jahres auszeichnen zu dürfen", sagt Ronny Skrzeba, Redaktionsleiter der Bewertungsplattform Jobvoting.

"Seit nunmehr elf Jahren würdigen wir Unternehmen, Behörden und Organisationen für ihre Verdienste um ein faires Miteinander zwischen Angestellten und Arbeitgebern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch diese Würdigung und gleichzeitig durch die Schaffung von mehr Transparenz auf dem deutschsprachigen Arbeitsmarkt versucht Jobvoting einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, um hierzulande die Arbeit für alle Seiten möglichst zufriedenstellend und erfolgreich zu gestalten."