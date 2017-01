Auszeit in der Box - ME TIME BOX zum Valentinstag verschenken

Liebevolle Geschenkidee zum Valentinstag. Die Wahl des richtigen Geschenkes zum Valentinstag ist meistens schwer.

ME TIME BOX "Love You Box" zum Valentinstag

[Großes Bild anzeigen]

Oft zerbricht man sich Tage und Wochen den Kopf darüber, womit man der oder dem Liebsten eine Freude bereiten könnte. Doch nur wenige Geschenke tragen genau diese persönliche Note, die unterstreichen soll: „Du, genau Du bist etwas Besonderes.“ Das störte auch die Erfinder der ME TIME BOX und sie beschlossen: Sie schenken etwas, das unwiederbringlich Sekunde für Sekunde durch die Finger rinnt – nämlich Zeit.Mit so einer Auszeit zum Valentinstag verschenken Sie mehr als eine Geste, Sie verschenken Wertschätzung, Zeit und bei dem Beschenkten ein gutes Gefühl etwas Besonderes zu sein.ME TIME BOX bietet neben der LOVE YOU BOX, die sich besonders als Valentins-Geschenk eignet, unterschiedliche Themenboxen. Es lässt sich entsprechend der Vorlieben zwischen einer „Belohnung im Baderausch“, „Glücksmomenten“ oder einem „Seelenbaumler“ wählen.Männer aalen sich weniger in der Wanne, sie schmecken gerne den würzigen Geschmack Honduras aus der „Auszeit für Gentlemen“ mit einer mittelkräftigen Corona Grande und einem exzellenten Whiskey.Der Beschenkte ist Nichtraucher? Kein Problem. Für die Männer gibt es außerdem die „Verschnaufpause für echte Kerle“ und die „Sporty Box“ für die sportliche Auszeit.

Egal, für welche Box man sich entscheidet, ein wichtiges Kriterium erfüllt jede ME TIME BOX: Die Andersartigkeit. Anders, als viele Werbegeschenk-Boxen, ist jede ME TIME BOX nach langen Überlegungen, Gesprächen mit Produktherstellern und dem Überprüfen der Qualität erst so zusammengestellt worden, wie die Kunden sie nun bekommen. Dabei unterstreichen die Inhaber Claus Biechele und Schirin Kazemi: „Unsere Kunden sind etwas Besonderes und haben es verdient, nur die besten Produkte von uns zu erhalten.“

Das Beste dabei ist stets: Durch das edle Boxen-Design in seiner klaren Eleganz und die Möglichkeit eine Grußkarte mit persönlichem Text beifügen zu lassen, unterstreichen die Schenkenden einmal mehr: „Du bist etwas Besonderes“ Und für den Beschenkten beginnt die Freude schon beim Auspacken.

Der direkte Weg zur LOVE YOU BOX: http://www.metimebox.de/produkt/love-you-box/