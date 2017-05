Autohaus Nefzger GmbH & Co. KG und KfT GmbH Kanzlei für Telekommunikation forcieren Zusammenarbeit

„Wir freuen uns sehr über die neusten Zugänge für unseren Fuhrpark, welche nicht nur in ganz Deutschland unterwegs sein werden, sondern auch weiterhin die binnenländische Wirtschaft stärkt indem nur hochwertige deutsche Automarken verwendet werden“, berichtet Alyas Salam, Geschäftsführer der KfT GmbH - Kanzlei für Telekommunikation Hamburg.

Das erfahrene und langjährige BMW Autohaus Nefzger GmbH & Co. KG hat im Zuge der durchweg positiven Zusammenarbeit mit KfT durch Auslieferung von weiteren neuen Fahrzeugen die zukünftige gute Partnerschaft besiegelt. Schon seit längeren betreut und verwaltet das etablierte Autohaus den Fuhrparkt der KfT in Hamburg. „Schon seit Anfang an ist durch die gute Betreuung vom BMW Autohaus Nefzger die Arbeitserleichterung unserer Mitarbeiter zu spüren, da Kommunikation, Auslieferung, Zusammenarbeit und Serviceversprechen sehr viele Ähnlichkeiten mit unserer Firmenstruktur haben, sowie umfangreiche Bürokratie nicht von Nöten ist bzw. gering gehalten wird“, betont Alyas Salam.

Janis Ammann, persönlicher Betreuer des BMW Autohauses Nefzger für KfT, spricht in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit der KfT, „KfT ist einer unserer größten und begehrtesten Kunden im Kollegium, da unser Autohaus regelmäßig neue Aufträge erhält.“ Somit wurden erst vor kurzem viele neue BMW 3er der neusten Baureihe mit modernster Technik ausgeliefert und in den bestehenden Fuhrpark der KfT aufgenommen. Mit großer Vorfreude wurden bereits die ersten neuen Autos von neuen Mitarbeitern in Empfang genommen, um mit zusätzlicher Motivation bei unseren Kunden vorfahren zu können.

Fr. Wolter, GF der Nefzger GmbH & Co. KG mit Hr. Salam, GF der KfT GmbH bei der Vertragsbesiegelung

„Leider sind noch nicht alle neuen Autos mit Fahrern bemannt“, sagt Alyas Salam und möchte damit betonen, dass noch neue Mitarbeiter im Außendienst gesucht werden, um unser Team weiter zu verstärken und somit die stark steigende Nachfrage von neuen Kunden nach Vor-Ort Terminen gerecht werden zu können.