Automobilindustrie kurbelt Wachstum von Precision Micro an

Weltweit verfolgen Automobilhersteller ein großes Ziel: Sie wollen immer sauberere Fahrzeuge mit immer niedrigerem Kraftstoffverbrauch produzieren.

Vor diesem Hintergrund steigt die Nachfrage nach Benzindirekteinspritzungs-Systemen, die den CO2-Ausstoß drastisch senken.

Der Markt für Benzindirekteinspritzungs-Systeme wächst mit atemberaubender Geschwindigkeit. 2008 verfügten rund 2 % der Fahrzeuge über diese Technik. Bis 2020 werden neuesten Prognosen zufolge 25 % aller Fahrzeuge standardmäßig mit Benzindirekteinspritzung (GDI) ausgestattet sein. Eine Komponente dieser GDI-Systeme sind Festkörpergelenke für die Benzindirekteinspritzung, die der Ätztechnikspezialist Precision Micro aus Birmingham, England, für die Automobilzulieferindustrie herstellt. Die fotochemisch geätzten Bauteile erfahren dank der insgesamt steigenden Nachfrage im Automotive-Sektor einen signifikanten Wachstumsschub.

Precision Micro - seit 2012 ein Teil der weltweit führenden Engineering-Gruppe Meggitt PLC - liefert seine fotochemisch geätzten Festkörpergelenke an drei der fünf wichtigsten internationalen Hersteller von Benzindirekteinspritzungs-Technik mit Flachfedern, darunter auch Continental. Mit dem namhaften Automobilzulieferer wurde ein Fünf-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Festkörpergelenken abgeschlossen. Precision Micro produziert aktuell über 1.000.000 GDI-Festkörpergelenke pro Monat und liefert diese weltweit, unter anderem nach China, Südamerika sowie in die Vereinigten Staaten.

Vor dem Hintergrund dieser Wachstumsprognose des GDI-Markts rechnet Precision Micro mit einer Steigerung des mit GDI-Kunden erzielten Umsatzes um 25 % im Jahr 2017 beziehungsweise 50 % im Jahr 2018. Precision Micro ist mittlerweile im Automobilmarkt fest etabliert – und das nicht nur wegen der Lieferung von Flachfedern für GDI-Systeme, sondern auch dank der Produktion von komplexen Lautsprechergittern für hochwertige Fahrzeuge sowie Innenfelgen.

Das Unternehmen ist der weltweit führende Spezialist für fotochemisches Ätzen – eine Technologie, die Precision Micro seit 50 Jahren kontinuierlich vorantreibt. Dafür sorgen Investitionen in Anlagegüter, Forschung und Entwicklung und die Weiterentwicklung von Kompetenzen. Sie haben das Unternehmen im letzten Jahrzehnt zu einem Know-how-Träger geformt. Operativ begegnet Precision Micro der zunehmenden Nachfrage mit Investitionen in die Produktionskapazitäten, um Lieferfristen und Produkte in gewohnter Qualität sicherstellen zu können.

Umsatz-Prognosen zufolge wird das Unternehmen bis 2020 die 20-Millionen-GBP-Marke erreichen. Die Zahl der Beschäftigten nimmt ebenfalls zu. Mit umfangreichen Technologie-Investitionen wird Precision Micro auch zukünftig seine führende Position im Markt für fotochemische geätzte Erzeugnisse behaupten.

Die Ätztechnik ist mit Abstand das beste Produktionsverfahren für Festkörpergelenke. Es eignet sich besonders gut für die Arbeit mit Hochleistungs-Federstahl. Dank des spannungsfreien Verfahrens funktionieren die Federn länger und zuverlässiger – ein zentraler Aspekt beim Einsatz in sicherheitskritischen und anspruchsvollen Umgebungen wie GDI-Systemen.