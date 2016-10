Avira präsentiert die Free Security Suite: das weltweit erste kostenlose Rundum-Sicherheitspaket

Tettnang, 25. Oktober 2016 – Avira stellt die weltweit erste kostenlose Free Security Suite vor, die Antiviren-Schutz, den Schutz der digitalen Privatsphäre und Identität sowie PC-Optimierung in einer umfassenden Lösung vereint.

Anwender können mit den preisgekrönten Komponenten der Free Security Suite alle Bereiche ihres digitalen Lebens noch besser schützen und effizienter gestalten. Avira wird die Free Security Suite regelmäßig mit neuen Funktionen und Services erweitern, damit die Nutzer in der digitalen Welt immer bestens geschützt sind. Die Free Security Suite steht ab sofort unter http://www.avira.com/de/free-security-suite zum kostenlosen Download bereit.

„Bei Avira entwickeln wir Software, damit unsere Nutzer ihr digitales Leben besser und sicherer gestalten können“, sagt Travis Witteveen, CEO von Avira. „Mit der neuen kostenfreien Free Security Suite bekommen Anwender vielfach ausgezeichneten Antiviren-Schutz sowie weitere Tools, um ihre digitale Identität und Privatsphäre zu schützen und die Leistung ihres PCs zu optimieren.“

Die Free Security Suite lässt sich mit dem Avira Connect Dashboard verwalten und bietet den Anwendern Schutz und Optimierung wie folgt:

1. Ausgezeichneter Schutz gegen Schadsoftware und Ransomware mit Avira Antivirus

Ransomware (Erpressungssoftware) ist eine der am schnellsten wachsenden Bedrohungen in der Avira Threat Landscape. Die Avira-Experten beobachteten einen weltweiten Anstieg der Ransomware-Attacken von Mai bis September diesen Jahres von 196 Prozent. In der DACH-Region war die Situation noch dramatischer mit einem Anstieg von 326 Prozent im gleichen Zeitraum.

Avira Antivirus ist laut Testergebnissen von unabhängigen Testlaboren immer wieder der Maßstab für die Erkennung und Blockierung von Schadsoftware. Die Lösung schützt den Nutzer mit Künstlicher-Intelligenz-Technologie und cloudbasierten Erkennungsverfahren zuverlässig gegen Ransomware und alle anderen Arten von Malware – egal ob beim Online-Banking und -Shopping, beim Surfen oder der Nutzung von sozialen Medien und E-Mail-Programmen.

2. Phantom VPN: Schutz der Privatsphäre durch anonymes Surfen, Umgehung von Geo-Blocking

Nutzer möchten online gehen, egal wo sie sind. Das Thema Sicherheit wird dabei für immer mehr Anwender wichtig, vor allem beim Surfen in öffentlichen WLANs wie etwa in Cafés, Hotels, am Flughafen oder im Urlaub. Auch möchten viele Urlauber gerne ihren deutschen Streaming-Service nutzen, der normalerweise im Ausland nicht verfügbar ist.

Avira Phantom VPN löst diese Probleme, indem es eine sichere Internetverbindung zwischen dem eigenen Endgerät und dem Internet aufbaut und den Datenverkehr verschlüsselt. So wird verhindert, dass Daten und persönliche Informationen beim Surfen oder anderen Internet-Aktivitäten an öffentlichen WLANs mitgelesen werden. Mit dem Phantom VPN können Nutzer auch aus mehreren Länder-IP-Adressen auswählen und so anonym im Internet surfen und geo-geblockte Filme, Serien und Videos anschauen. Die Free Security Suite bietet genug Datenvolumen, um etwa vier Filme in Full HD anzuschauen.

3. Verbesserte PC-Performance mit System Speedup: mehr Speicherplatz, Geschwindigkeit und Privatsphäre

Computer werden mit der Zeit langsamer, da Protokolle, Junk-Dateien, Cookies und weitere Daten den Hauptspeicher, Prozessor und die Festplatte belasten. Meistens wissen Nutzer nicht, wie sie ihren PC wieder auf Touren bringen können. Mit Avira System Speedup lässt sich die Leistung des PCs analysieren, Datenmüll sicher und gründlich entfernen und die Rechner-Startzeit optimieren. So funktioniert der Computer wieder schneller und fehlerfrei.

4. Avira Browserschutz: Schutz vor infizierten Webseiten

Viele Gefahren im Internet verbergen sich auf infizierten Webseiten und sind für den Nutzer nicht erkennbar. Mit dem Avira Browserschutz, einer Browsererweiterung für Chrome, können Nutzer sich gegen solche Gefahren wehren. Der Browserschutz blockiert schädliche Webseiten und Downloads, schützt gegen Phishing und Online-Betrug. Zusätzlich bietet der Browserschutz den Avira Preisvergleich, mit dem sich beim Online-Shopping die günstigsten Angebote von seriösen Shops finden lassen.

5. Immer auf dem neuesten Stand mit Auto-Update-Funktion

Mit der in der Free Security Suite enthaltenen Auto-Update-Funktion bekommt der Nutzer neue kostenlose Anwendungen und Produktinformationen direkt auf sein Avira Connect Dashboard und ist so immer auf dem neuesten Stand, wenn verbesserte Sicherheitsfunktionen und neue Services gelauncht werden.

Die Avira Free Security Suite steht unter http://www.avira.com/de/free-security-suite kostenlos zum Download bereit. Die Funktionen einiger Anwendungen wie Phantom VPN und System Speedup sind begrenzt. Weitere kostenlose Anwendungen von Avira finden Anwender auf dem Avira Connect Dashboard.