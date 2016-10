Azubis in Aktion: Klettern und Bogenschießen in der Erlebniswelt Geiselwind

Umgeben von Wäldern und Wiesen, unweit der Autobahn, liegt die Erlebniswelt Strohofer in Geiselwind.

Das Abenteuergelände war der Ort des diesjährigen Azubi-Tages bei Kräuter Mix. Verschiedene Outdoor-Aktivitäten warteten dort auf die Auszubildenden und dualen Studenten aller drei Jahrgänge.

Ein gut funktionierendes Team ist für den Berufsalltag von großer Bedeutung. Bei einem Ausflug wie dem Azubi-Tag werden Teamgeist und Zusammenhalt nachhaltig gefördert. In der Erlebniswelt Strohofer konnten die Auszubildenden und Studenten von Kräuter Mix gemeinsam Herausforderungen in der Natur meistern. Im Hochseilgarten kletterten alle meterhoch zwischen den Bäumen. Beim Bogenschießen kam es auf ein gutes Auge und eine ruhige Hand an. Lösungsorientiertes Handeln und gute Absprachen waren für die Gruppenaufgabe erforderlich, sodass am Ende alle Teilnehmer, ohne den Boden zu berühren, in der richtigen Reihenfolge auf Baumstümpfen standen. Mit einem Frühstück im Indianerzelt hatte sich die die Gruppe für den Tag gestärkt, während der Streifzug durch die Natur beim gemeinsamen Grillen ausklang. Begleitet wurden die Auszubildenden und Studenten bei ihrem Ausflug nach Geiselwind von der Ausbildungsbeauftragten Andrea Meyer sowie von Kurt Schieser und Sabrina Klinger aus der Personalabteilung.

Im Kletterwald ging es für die Auszubildenden von Kräuter Mix hoch hinaus. (Foto Kurt Schieser / Kräuter Mix)

„Mit dem Azubi-Tag wollen wir unseren Auszubildenden und dualen Studenten den Einstieg ins Unternehmen erleichtern und sie auf die Arbeit im Team vorbereiten“, sagt Andrea Meyer. Zwischen 15 und 20 junge Menschen absolvieren bei dem Abtswinder Familienunternehmen, das die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit luftgetrockneten Kräutern, Gewürzen, Früchte- und Kräutertees beliefert, in drei Jahrgängen regelmäßig eine Ausbildung in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen.

Im September begann bei Kräuter Mix für Julia Wenner (Chemielaborantin), Nico Pfister (Fachkraft für Lebensmitteltechnik), Sophia Krauß (Duales Studium Food-Management), David Thein (Anlagen- und Maschinenführer), Eva Schlereth (Industriekauffrau) und David Reck (Anlagen- und Maschinenführer) das Berufsleben.

Daneben bietet das Unternehmen die Möglichkeit, sich zum Fachinformatiker, zur Fachkraft für Lagerlogistik und zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen ausbilden zu lassen. Bewerbungen für den Ausbildungsstart im September 2017 sind bereits möglich. Die Stellenanzeigen sind auf http://www.kraeuter-mix.de/karriere zu finden.