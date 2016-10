Zum zweiten Mal ist die B&B HOTELS GmbH offiziell der begehrteste Investment Partner in der Hotelbranche – manifestiert durch den jährlich von der TREUGAST Solutions Group vergebenen „Most Wanted Investment Partner Award“.

Der gestern auf der Expo Real 2016 in München an B&B HOTELS verliehene „Most Wanted Investment Partner Award“ geht aus dem TREUGAST Investment Ranking hervor, das jährlich von der TREUGAST Solutions Group evaluiert wird und die Performance sowie die strategische Ausrichtung der wichtigsten Hotelgesellschaften in Deutschland untersucht.

Die in der internationalen Hotellerie einzigartige Auszeichnung, berücksichtigt neben der Rankingnote insbesondere die Entwicklungsaktivitäten.

„2013 haben wir uns schon riesig über die Auszeichnung gefreut – auch drei Jahre später sehen wir sie eindeutig als Bestätigung unserer Expansions- und Unternehmensstrategie“, so Mark Thompson, Geschäftsführer B&B HOTELS GmbH, anlässlich der Award-Vergabe. “Es ist eine tolle Bestätigung, dass die jüngst erhöhte Schlagzahl an geplanten Hotelprojekten sich auszahlt.” „In den kommenden Jahren werden wir sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland das Netzwerk erweitern. Unser Ziel ist es bis Ende 2020 auf 150 Hotels in Deutschland mit rund 80 bis 120 Zimmern pro Standort zu wachsen”, so Max C. Luscher, stellvertretender Geschäftsführer und Expansionschef. “Im Fokus der Expansion liegen Mittel- und Großstädte sowie Metropolregionen mit über 75.000 Einwohnern oder rund 200.000 Übernachtungen pro Jahr und attraktiven, citynahen Lagen sowie guter Verkehrsanbindung. Die schnelle Erreichbarkeit von Restaurants, Flughäfen und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben ebenfalls eine große Bedeutung“, so Max C. Luscher, der die Geschäftsführung von B&B HOTELS in Deutschland ab Januar 2017 übernehmen wird, weiter. “In Summe ändert sich nicht viel, bis auf eine noch konsequentere Nutzung unserer Wachstumschancen. Wir sind und bleiben eine Budgethotelgruppe, welche im Markteinstiegssegment mit dem am meisten standardisierten Produkt ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis für Übernachtungsgäste bietet.”

In Kürze eröffnen in Deutschland das B&B Hotel Potsdam und das B&B Hotel Berlin-Tiergarten. Die Städte Köln, Berlin, Münster, Flensburg, Rostock, München, Hamburg, Stuttgart, Aachen, Ingolstadt sowie weitere Standorte in Leipzig, Ravensburg, Friedrichshafen, Tübingen, Reutlingen, Augsburg, Bamberg, Jena, Ludwigsburg, Leverkusen, Mannheim, Heidelberg, Düsseldorf und Würzburg sind aktuell von großem Interesse für die expandierende Hotelgruppe.