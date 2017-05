B2B Energie-Community wattislos.com gestartet - Jetzt energiegeladen mitdiskutieren

Ingolstadt, 09.05.2017 – Ab sofort ist mit wattislos.com die erste B2B Energie-Community für Unternehmen, KMU, Verbundgruppen, Energieberater und die interessierte Energiebranche online.

Diskutieren Sie doch einfach energiegeladen mit!

Best Cases, aktuelle Erfolgstories, Empfehlungen zu Energieeinsparungen unter Kollegen und Unternehmern, das Verbinden mit Expertennetzwerken, schneller Austausch zur Bewältigung der Energieevolution, Tipps zu Energieeffizienzthemen, das alles steht im Mittelpunkt der neuen Community wattislos.com. Ab sofort fragt sich die Energiebranche: wattislos.com!

Die wattislos Community bietet den Teilnehmern umfassende Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten. Sei es in einem Forum, mit Videocontent, einem Blog oder auch in den Rubriken Produkttests, Webshop oder Erfolgstories. Gleichzeitig bietet wattislos.com auch Hilfe zur Selbsthilfe, da die Nutzer gegenseitig von den jeweiligen Erfahrungen profitieren können. Der wattislos Blog informiert über neueste Trends in der Energiewelt – auch bei gesetzlichen Neuerungen bleiben hier die Teilnehmer stets auf dem Laufenden.

Tests geben Aufschluss darüber, welches Produkt für welchen Bedarf Sinn macht – gerade für Unternehmen im Mittelstand ist dies eine wertvolle Unterstützung. Zudem erhalten engagierte Kooperationspartner eine Community-Integration im eigenen Design – eine eigens programmierte, exklusive White Label Lösung.

Belohnt wird eine rege Teilnahme – zum Beispiel mit Erfahrungsberichten, Kommentaren und Diskussionsbeiträgen – mit einem Punktesystem. Teilnehmende engagierte Unternehmen erhalten sogenannte Energiepunkte. Diese können bei meistro, dem Betreiber der Plattform, in „richtige Energie“ in Form von klimaneutralem Strom oder Gas eingelöst werden. Der Besuch und das Lesen der Beiträge der Community sind für Jedermann ohne Registrierung möglich. Um allerdings aktiv teilzunehmen und um alle Funktionen der Plattform nutzen zu können ist eine Einladung per Email erforderlich.

„Bei vielen Themen rund um Systemeffizienz, erneuerbare Energien und technischen Lösungen herrscht bei den Unternehmen immer noch Unklarheit. Mit wattislos.com wollen wir unkompliziert zur Aufklärung und Beratung beitragen und vor allem den Mittelstand unterstützen. Gerade bei vielen Energiethemen herrscht oft ein Mangel an Zeit und Know-how, um sich mit wichtigen Energiefragen wie zum Beispiel effizienter Ladenbeleuchtung zu beschäftigen. Allein durch das Sichtbarmachen der Energieverbräuche werden große Einsparpotentiale aufgezeigt. Auf wattislos.com werden Unternehmer auf ihrem Weg vom „Consumer“ zum „Prosumer“ begleitet“, erläutert Christian Dau, Leiter Marketing & Digital Business bei der meistro.

Mit wattislos.com ist ein täglicher Treffpunkt für den unkomplizierten Meinungsaustausch innerhalb der Energiebranche entstanden! Zum Start konnten schon zahlreiche Kooperationspartner zur Teilnahme begeistert werden. Seien auch Sie dabei und informieren Sie sich kostenlos und topaktuell über alles Wichtige aus der Energiebranche. Das wattislos-Team wünscht Ihnen viel Spaß mit der ersten B2B Energie Community.