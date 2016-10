B2B-Vertrieb: Erfolgreiche Vertriebskonzepte für umkämpfte Märkte

In einem ZfU-Seminar erläutern drei Vertriebsexperten Vertriebsverantwortlichen von Unternehmen, wie sie eine wirkungsvolle Vertriebsstrategie entwickeln und deren Umsetzung und Erfolg controllen.

Auf welche Unternehmen fokussieren wir unsere Neukundenakquise? Und wie bekommen wir bei ihnen einen Fuß in die Tür? Solche Fragen stellen sich Hersteller von Industriegütern und Anbieter von Industriedienstleistungen oft, wenn sie zum Beispiel vor der Herausforderung stehen, Neukunden zu akquirieren – insbesondere dann, wenn diese seit Jahren mit Mitbewerbern verbandelt sind.

Wie sie sich neue Umsatzpotenziale erschließen und Mitbewerbern Kunden mit System abjagen, das erfahren Investitionsgüter-Verkäufer und ihre Vorgesetzten in einem Seminar, das die ZfU International Business School vom 14. bis 16. November in Luzern (CH) durchführt. In dem dreitägigen Seminar mit dem programmatischen Titel „Erfolgreiche Vertriebskonzepte für umkämpfte Märkte“ profitieren die Teilnehmer vor der geballten Erfahrung dreier Vertriebsexperten.

An den ersten beiden Seminartagen erfahren die Teilnehmer von dem Experten für Verkaufspsychologie Kai Pfersich unter anderem, wie sie ihr Team für Höchstleistungen sensibilisieren. Außerdem erläutert ihnen der Experte für Verkaufsstrategie und Verkaufstechnik Peter Schreiber, der unter anderem das Buch „Das Beuteraster: 7 Strategien für erfolgreiches Verkaufen“ schrieb, wie sie eine Vertriebsstrategie entwickeln, die eine effektive Marktbearbeitung sicherstellt – unter anderem weil sie auf einer Zielkundenstrategie mit einem definierten „Beuteraster“ basiert, das sich am Potenzial der Zielkunden und der Auftragschance orientiert. Zudem erfahren die Teilnehmer von dem Vertriebsberater, wie sie aus der Unternehmensvision und Vertriebsstrategie einen konkreten Verkaufsplan für ihre Mitarbeiter ableiten, der auch spezifische Verkaufsför¬derungsmaßnahmen umfasst.

Der dritte Seminartag steht unter der Überschrift „Planung und Controlling“. An ihm erläutert der Experte für Vertriebsstrategie und Vertriebsoptimierung. Prof. Dr. Karl Pinczolits den Teilnehmern unter anderem, wie sie bei ihren Mitarbeitern Widerstände gegen ein Controllingsystem abbauen und die relevanten Kennzahlen des Vertriebscontrollings als Führungs-instrument nutzen; außerdem, wie sie die unterschiedlichen Verkäufertypen gezielt mit geeigneten Führungsinstrumenten zu Spitzenleistungen und Erfolg führen.

Das Seminar „Erfolgreiche Vertriebskonzepte für umkämpfte Märkte“ ist zugleich der erste Baustein des aus zwei Seminarmodulen bestehenden Lehrgangs Verkaufs-Management, den die ZfU International Business School anbietet und der mit einem Zertifikat abschließt.

Die Teilnahme an dem Seminar „Erfolgreiche Vertriebskonzepte für umkämpfte Märkte“ vom 14. bis 16. November 2016 kostet 3790 Franken. Nähere Infos über das Seminar und den Lehrgang Verkaufs-Management finden Interessierte auf der Homepage der ZfU International Business School (http://www.zfu.ch ). Sofern gewünscht führen die Referenten das Seminar auch firmenintern durch. Nähere Infos erhalten interessierte Unternehmen bei Peter Schreiber & Partner, Ilsfeld bei Heilbronn (Tel.: 0049/7062-96968; E-Mail: ; Internet: http://www.schreiber-training.de ).