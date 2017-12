B3i-Plattform nimmt Fahrt auf. fynance sieht sich bestätigt. Pre Sale startet am 24.12.

Die B3i-Initiative, die das Potential der Blockchain-Technologie ausloten will und der mittlerweile 38 Versicherer und Market-Tester angehören, will nach der Testphase nun Anfang 2018 als legale Einheit auf den Markt gehen.

Das Projekt ist mittlerweile zu einer weltweiten Inititiative geworden, der u. a. die Allianz, Münchener Rück, Suisse Re und Zurich angehören.

Im November 2017 ist eine Marktanalyse in Auftrag gegeben worden, die von Stern Stewart & Co durchgeführt wurde, welche die Einsparungen in der Verwaltung durch die Verwendung der Blockchain-Technologie auf 210 Millionen US-Dollar beziffert. Die geschätzte durchschnittliche Effizienzsteigerung soll 12 % über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg betragen.

Dies bedeutet, dass, nachdem bereits ein funktionierender Markttest-Prototyp auf den Markt gebracht worden ist, die Verwendung der Blockchain-Technologie in der Versicherungsbranche immer konkretere Gestalt annimmt.

Die Strategie, die B3i dabei verfolgt, sieht zum einen vor, den ersten Blockchain-Prototyp zur Marktreife zu bringen und zum anderen auf der aktuellen Mitgliederzahl aufzubauen, um eine vollständige Durchdringung des Marktes zu erreichen.

B3i wird in der Analyse von 91% der Rückversicherer und 78 % der Versicherer als besonders relevant für ihr Geschäft bewertet.

Der deutsche Versicherungsmakler fynance sieht sich dementsprechend in seiner Strategie bestätigt, die von ihm betriebene fynance App mit einer entsprechenden Schnittstelle auszurüsten, um für den kommenden Standard gerüstet zu sein.

Die Erlöse des fynance Token Sale, der mit einem Pre Sale am 24.12. startet und bis zum 30.06.18 andauern wird, werden dazu verwandt, Maklerbestände der deutschen Versicherungsbranche aufzukaufen. Die daraus zu erwartenden Courtageeinnahmen sollen zum einen die Entwicklungskosten der App finanzieren, die für die Umstellung auf den Blockchain-Standard benötigt werden. Zum anderen werden 30 % der Einnahmen monatlich als Bonus-Reward an die Token-Käufer ausgegeben.