BEREITS JETZT FÜR DEN SOMMER GERÜSTET: MIT BERMUDAS VON WEITBLICK

Ob in der Schreinerei, auf der Baustelle oder in der Kfz- Werkstatt – im Sommer

Abhilfe schafft hier der Workwear-Hersteller WEITBLICK mit seinen coolen Bermudas. Vom schlichten Design bis hin zum Bermuda-Allround-Talent haben Handwerker eine große Auswahl an Farben und Formen für jeden Anspruch und Geschmack.

Sonnige Tage und steigende Temperaturen sorgen für gute Laune. Doch für viele

Berufstätige bedeutet ein heißer Sommer eine außer ordentliche Belastungsprobe für den Körper. Gerade an den jetzt immer wärmer werdenden Tagen kann die körperliche Arbeit zu einer echten Herausforderung werden. Insbesondere, wenn die Arbeitskleidung keinerlei Atmungsaktivität aufweist oder das Material der Kleidung viel zu schwer ist. WEITBLICK empfiehlt daher luftig, leichte Berufskleidung mit einem geringen Flächengewicht sowie atmungsaktiven Stoffen.

Natürlich bieten lange Hosen ausreichend Stauraum sowie zusätzlichen Schutz vor

kleineren Blessuren und sind zudem in manchen Gewerk en gesetzlich vorgeschrieben.Wenn die Temperaturen jedoch bereits in den frühen Morgenstunden nach oben klettern, wird eine Alternative unerlässlich. WEITBLICK hat für den Sommer durchdachte und trendige Bermudas entwickelt, die an den heißen Tagen des Jahres lange Arbeitshosen ideal ersetzen können. Dabei stehen die kurzen Arbeitshosen der langen Variante in puncto Ausstattung in nichts nach: Extra viel Stauraum für verschiedenste Utensilien bieten auch die Bermudas von WEITBLICK.

Folgende Vorteile versprechen die Bermudas der luftig, leichten Mycore Force Air Kollektion:

• Maximale Anzahl an Taschen

• Vielzahl an Farbvarianten

• Komfortabler Dehnungsbund

• Schrittverstärkung

• Hammerschlaufe mit Druckknopf

• Erhöhtes Bund-Rückenteil

Aus der Kollektion Hero Flex lassen sich folgende Ausstattungsmerkmale hervorheben:

• Exklusives Design

• Einzigartige Farbstellungen

• Erhöhtes Bund-Rückenteil

• Stretcheinsatz im hinteren Bund

• Schrittverstärkung

• Werkzeug-Taschen mit abriebfestem Polyamid-Besatz

Und wenn es bei dem schönen Wetter nach der Arbeit direkt ins Freibad oder den Biergarten gehen soll - kein Problem: die WEITBLICK Bermudas sind absolut freizeittauglich und optisch so konzipiert, dass sie auch bequem als Freizeitkleidung durchgehen können.

Ergänzend zu den kurzen Hosen finden sich im Angebot von WEITBLICK neben T-Shirts und Polos auch passende Caps - wie die neue WEITBLICK Flexfit Cap - oder Westen und Softshelljacken.

Zu entdecken sind die Sommer-Bermudas unter:

https://www.weitblick.vision