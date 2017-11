BITqms die Software für Unternehmenssteuerung, Prozessmanagement und Qualitätssicherung.

Mit BITqms können laufende Vorgänge und Prozesse in Ihrem Unternehmen und Ihrer Organisation problemlos abgebildet werden.

So behalten Sie steht des Überblick.BITqms ist darauf ausgelegt, Unternehmensprozesse zu strukturieren und deren koordinierte Abarbeitung zu unterstützen. Von der Planung, Strukturierung, Abarbeitung und Dokumentation bis hin zur Auswertung und systematischen Nutzung von Verbesserungspotenzialen unterstützt BITqms sämtliche Unternehmensprozesse und Projekte.

Durch die verschiedenen BITqms Module kann die Software passgenau an spezielle Anwendungsfälle angepasst werden. Durch den modularen Aufbau wird die Einarbeitungszeit in neue Module maßgeblich verkürzt, da der Modulaufbau aller Module einheitlich gestaltet wurde.

Zudem bieten die BITqms Module eine solche Flexibilität, dass die Abbildung aller denkbarer Organisationsstrukturen unkompliziert möglich ist. Durch das feingliedrige Rollen- und Rechtesystem, kann die gezielte Informationsbereitstellung für einzelne Mitarbeiter(-gruppen) mit wenigen Klicks umgesetzt werden.

Die Arbeitsabläufe werden in allen Modulen mittels flexibel definierbarer Workflows gestaltet. So ist die Abarbeitung der Prozesse übersichtlich und nachvollziehbar. Zuständige Bearbeiter werden automatisch über ihre anstehenden Aufgaben informiert und bei Überschreitung der Fälligkeiten an ihre Aufgaben erinnert.

Modularer Aufbau.

•Strategische und operative Unternehmensführung.

•Dokumenten- und Wissensmanagement.

•Intranet und Extranet.

• Elektronische Formulare.

• Auditmanagement.

• Meinungsmanagement.

•Projekt- und Maßnahmenmanagement.

• Produktprüfungen- und -Vergleiche.

• Risikomanagement.

• Personal- und Jahresbeurteilungen.

• Ressourcenmanagement.

• Wartung und Instandhaltung.

• Tatenverwaltung.

• Begehungsmanagement.

•Leitsystem und Hofmanagement.

Außerdem besteht die Möglichkeit der Individualentwicklung, um spezielle Add-Ons, zusätzliche Funktionen und Schnittstellen zu anderen Systemen abzudecken.

Strategische und operative Unternehmensführung.

Mit BITqms stehen die Unternehmenssteuerung und somit alle laufenden Prozesse, Aufgaben und Vorgänge im Unternehmen stets im Fokus.

Die effektive und schnelle Verwaltung, Nutzung und Kontrolle von Informationen und Vorgängen steht dabei im Vordergrund. Dazu gehört auch die Definition von Zielen, die Bereitstellung von Ressourcen sowie die Festlegung von Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Befugnissen.

Durch die detaillierten Auswertungsmöglichkeiten können Auswertungen im Handumdrehen vorgenommen werden und Optimierungspotenziale so schnell identifiziert und umgesetzt werden.



Dokumenten- und Wissensmanagement.

Mit BITqms kann der gesamte Lebenszyklus eines normkonformen Dokumentes sichergestellt werden.

Dabei beginnt der Prozess beim Verfassen des Dokumentes, geht über das (mehrfache) Prüfen und Freigeben bis hin zur automatischen Wiedervorlage und Aktualitätsprüfung (Review) des Dokumentes.

Durch das individuelle Berechtigungskonzept können Dokumente zielgerichtet zur Verfügung gestellt werden oder zur Bearbeitung freigegeben.

Mittels Lesebestätigungen kann sichergestellt werden, dass wichtige Informationen von den Verantwortlichen zur Kenntnis genommen werden. Die Lesebestätigung kann per Mausklick oder auch mit einer Unterschriftenliste erfolgen.

Änderungen zwischen verschiedenen Dokumentversionen werden durch den Versionsvergleich aufgezeigt und sind somit für den Nutzer auf den ersten Blick ersichtlich.

Extranet und Intranet.

Mit den BITqms Portallösungen kann die zielgerichtete Informationsbereitstellung innerhalb des Unternehmens und über Unternehmensgrenzen hinweg sichergestellt und gefördert werden. Innerhalb eines Mitarbeiterportals (Intranet) können somit gezielt Informationen wie Arbeitsanweisungen, Feedback-Bögen oder Neuigkeiten bereitgestellt werden. Dadurch fällt das Zusammentragen und Suchen der Daten im System weg. Alles kann so zusammengestellt werden wie es benötigt wird. Die automatische Aktualisierung der Verknüpfungen wird dabei gewährleistet.

Besonders praktisch: Über das Extranet können bei Bedarf auch Workflow-Aufgaben (auch für externe Benutzer) angezeigt und bearbeitet werden. So können über das Extranet sogar Kunden, Partner oder Lieferanten (bspw. für Kenntnisnahmen oder zur Bearbeitung) in Prozessabläufe integriert werden.

Elektronische Formulare.

Elektronische Formulare können in BITqms vielfältig eingesetzt werden: Ob als Umlaufbelege oder Checklisten an Workflowschritten, zur Dokumentation des Prozessfortschritts, als Initialformular für bestimmte Prozesse (bspw. Feedbackbearbeitung nach Ausfüllen des Feedbackbogens), Anträge wie ein Urlaubsantragsformular oder sonstige Erfassungsformulare.

Durch die flexible Definition der elektronischen Formulare mit dem integrierten Formulardesigner und der großen Vielzahl an Formularelementen (Einfach-, Mehrfachauswahl, Skala, Freitextfelder, Losprüfung, u.v.m) können elektronische Formulare für jeden benötigten Anwendungsfall erstellt werden.

Mit Prozessinitiierungen können dann abhängig von den erfassten Daten passende Bearbeitungsprozesse gestartet werden.

Auditmanagement.

Mit dem BITqms Auditmanagement werden alle Phasen eines erfolgreichen Audits unterstützt: Von der strukturierten Jahresplanung über die Durchführung der Audits bis hin zur systematischen Auswertung und Nutzung der Auditergebnisse sowie der Planung notwendiger Nachaudits. Damit ermöglicht BITqms die strukturierte Prüfung und Bewertung von Prozessen, Verfahren, Systemen und Produkten. Durch durchdachtes Auditmanagement kann die kontinuierliche Verbesserung umgesetzt werden.

Besonders praktisch: Die Durchführung des Audits kann dabei sogar offline mit dem Tablet-Client BITqms2Go erfolgen. Dabei können die Antworten direkt vor Ort durch Sprach- und Bildaufnahmen ergänzt und so nachvollziehbar dokumentiert werden.

Meinungsmanagement.

Das BITqms Meinungsmanagement hilft dabei, Meinungen aller Art zu erfassen, Verbesserungspotenziale zu ermitteln und schließlich umzusetzen.

Im Rahmen eines zentralen Meinungsmanagements gilt es, die einzelnen Rückmeldungen, Ideen, Beschwerden, Fehler und Anregungen systematisch zu erfassen und nachvollziehbar zu dokumentieren. So kann aus der gezielten Bearbeitung von Meinungen Verbesserungspotenzial ermittelt und umgesetzt werden.

Die Erfassung der Meinungen kann mithilfe der flexibel definierbaren Formulare erfolgen. So können alle benötigten Informationen eingeholt werden. Auch eine anonyme Meinungsabgabe ist dabei möglich.

Projekt- und Maßnahmenmanagement.

Durch BITqms wird die konsequente Steuerung von Unternehmensprozessen effizient und komfortabel ermöglicht. Maßnahmen werden strukturiert geplant, nachvollziehbar durchgeführt und anschließend wirksam überwacht. Durch die flexibel definierbaren Workflows können Projekte individuell an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden. Arbeitsschritte und Bearbeiter können frei definiert und an individuelle Prozesse angepasst werden.

Arbeitszeiterfassung, Soll-Ist-Vergleiche

Produktprüfungen und -vergleiche.

Die regelmäßige Qualitätsüberprüfung zur Sicherstellung der Produktqualität stellt einen elementaren Bestandteil des Betriebsalltags dar. Mit BITqms kann jede Prüfung genau auf das Prüfvorhaben zugeschnitten werden - egal ob Produkt, Dienstleistung, Lieferant oder Prozess. Dabei erfolgt die Planung, Durchführung und Auswertung der Prüfungen aller Art unkompliziert und effizient mittels frei definierbaren Prüfformularen. Nötige Korrektur- oder Verbesserungsmaßnahmen können aus den Prüfergebnissen automatisch abgeleitet werden.

Risikomanagement.

Risiken sollten schnell und zuverlässig identifiziert und regelmäßig kontrolliert werden, um den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sicherzustellen. Als Software zur Identifikation, Bewertung, Aggregation und Überwachung von Risiken trägt BITqms dazu bei, den Prozess und die Datengrundlagen des Risikomanagements vielfältig weiterzuentwickeln und zu optimieren. Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen können automatisch aus den Risikobewertungen abgeleitet werden. So werden mit BITqms Risiken nicht nur erkannt, sondern langfristig auch verhindert.

Personalbeurteilung.

Im Bereich der Personalbeurteilung übernimmt BITqms unterschiedliche Funktionen und ermöglicht die strukturierte und nachvollziehbare Abbildung von Bewertungsabläufen. Durch tägliches Feedback am Arbeitsplatz können die Lernprozesse von Mitarbeitern gefördert und deren Verhalten positiv beeinflusst werden.

Unterschiedliche Formen der Mitarbeiterbeurteilung stellen für BITqms keine Herausforderung dar. Egal ob 360 Grad Beurteilung, Jahresbeurteilungen, tägliches Feedback oder Zielvereinbarungen: Mit BITqms können Mitarbeiterbeurteilungen nach objektiven Kriterien durchgeführt werden.



Ressourcenmanagement.

Mit dem BITqms Ressourcenmanagement ist die durchdachte Verwaltung und Organisation von Ressourcen im Unternehmen möglich. BITqms unterstützt die zeitsparende Organisation und Planung des optimalen Ressourceneinsatz. Kapazitäten können unkompliziert gemeldet und die daraus resultierenden Buchungen strukturiert verwaltet werden.

Praktisch: Durch den Einsatz eines Extranets können Ressourcenbuchungen auch von externen Partnern, Lieferanten oder Kunden vorgenommen werden.

Wartung und Instandhaltung.

Die Inspektion, Wartung und Instandhaltung der technischen Infrastruktur eines Unternehmens gehören zu den essentiellen Aufgaben, um die Produktivität und Qualität zu gewährleisten. Mit BITqms kann die Planung, Steuerung, Überwachung und Analyse von wiederkehrenden Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben wie zum Beispiel Inspektionen automatisiert geplant und mobil durchgeführt werden. Durch BITqms können Kosten für Reparaturen und Stillstände minimiert oder sogar ganz vermieden werden.

Tatenverwaltung und Diebstahlmanagement.

Da die Diebstahlabwicklung in Handelsfilialen und Unternehmen einen großen zeitlichen Aufwand mit sich bringt und einen wesentlichen Bestandteil des Betriebsalltags darstellt, bietet BITqms mit dem Modul Tatenverwaltung Unterstützung der unternehmensinternen Abwicklung von Diebstählen. Mit BITqms werden Vorfälle inkl. Täter, Zeugenaussagen und Beweismaterial verwertbar dokumentiert und die Daten an die Polizei übermittelt. Weitere Funktionen wie die automatische Mehrfachtäterprüfung oder Vorschläge für passende interne Strafen oder Prämien (basierend auf den Eigenschaften des Vorfalls sowie des Täters) runden die Tatenverwaltung mit BITqms ab.

Begehungsmanagement.

Mit dem Modul Begehungsmanagement könne die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Qualitätskontrollen wie Produktionsüberwachungen oder Betriebsbegehungen effizient umgesetzt werden. BITqms unterstützt die Durchführung, Bewertung und Dokumentation regelmäßiger Qualitätskontrollen basierend auf der Infrastruktur des jeweiligen Unternehmens. Die Begehung kann dabei mobil mit dem Offline-Client BITqms2Go durchgeführt werden.

Die Bewertung erfolgt basierend auf der standortbezogenen Inventarstruktur, Mängelvorschlägen sowie vordefinierten Antwortoptionen, um eine Vergleichbarkeit im Zeitverlauf sowie über verschiedene Standorte hinweg zu erreichen.

Leitsystem und Hofmanagement.

Das Modul Leitsystem umfasst die Steuerung, Regelung und Überwachung des Warenverkehrs. Die effiziente Transportplanung und LKW-Steuerung, eine transparente Überwachung sowie die reibungslose Koordination der Fahrzeuge wird mit BITqms problemlos ermöglicht.

Zusammenfassend stellt BITqms ein umfassendes Rundum-Paket dar, dass alle Prozesse innerhalb des Unternehmens problemlos abbildet. Durch das Zusammenspiel der Module können alle denkbaren Anforderungen erfüllt werden.