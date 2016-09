BITqms im Einsatz bei den Hamm-Kliniken GmbH & Co.KG

Die Qualitäts- und Managementsoftware BITqms wird seit Kurzem in den vier Kliniken der Hamm-Kliniken-Gruppe eingesetzt.

Ziel der Hamm-Kliniken ist es, die onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation auf höchstem Niveau zu gestalten. Somit spielt das Qualitätsmanagement für die Hamm-Kliniken eine herausragende Rolle. Die Kliniken-Gruppe nimmt u. a. erfolgreich an mehreren Zertifizierungsverfahren teil (IQMP, DIN ISO 9001:2008, MAAS-BGW).

BITqms unterstützt die Hamm-Kliniken vor allem in Sachen interne Informationsdokumentation. Die Software ermöglicht ein komfortables Arbeiten: Informationen können strukturiert verwaltet und abgelegt werden - die übersichtliche Struktur sowie die Suchfunktion gewährleisten, dass Informationen im Bedarfsfall schnell gefunden werden.

Die Kliniken bilden unter anderem ihr Qualitätsmanagementhandbuch über die Dokumentation in BITqms ab. Um die Aktualität verschiedener Dokumente zu gewährleisten, werden in allen vier Kliniken Verantwortliche gewählt, die für die Aktualisierung dieser Dokumente zuständig sind. Die Informationsverbreitung zwischen allen vier Kliniken konnte durch BITqms erheblich verbessert werden. Denn alle berechtigten Mitarbeiter der vier Kliniken haben jederzeit Zugriff auf die zentral über das System bereit gestellten Informationen.

Die Qualitätsmanagementbeauftragten Dirk Bauernschmitt und Sophia Stegmeier loben: "Die Erstellung von Dokumenten in BITqms funktioniert einfach und zuverlässig. Zudem erleichtert die sehr gute MS Office-Integration das Anlegen und Bearbeiten von Dokumenten und führt zu einer hohen Akzeptanz von BITqms durch die Mitarbeiter. Auch die Suchfunktion ist schnell und einfach und erleichtert den Umgang mit einer großen Zahl an Dokumenten."

Auch das Modul Maßnahmenmanagement wird in den Hamm-Kliniken eingesetzt: Mit Hilfe dieses Moduls können Arbeitsabläufe und Projektprozesse systematisch angelegt werden.

Die Transparenz für die Führungskräfte der Klinik steigt somit erheblich, da immer eine Übersicht über alle Projekte und den aktuellen Stand der Projekte bereit steht. Die Kliniken setzen für eine bessere Vernetzung und systematische Steuerung von übergreifenden Informationen außerdem Formulare zur Steuerung und Abarbeitung der Maßnahmen ein.

Auch darüber hinaus wurde das BITqms-Formularwesen bereits verstärkt in den Klinikalltag integriert. Die Personalsachbearbeiter etwa nutzen die Formulare, um Ein- und Austrittsmeldungen zu kommunizieren und damit einen Maßnahmenplan anzustoßen.

Darüber hinaus setzen die Kliniken das Modul Auditmanagement ein, welches ebenfalls sehr eng mit dem Maßnahmenmanagement verbunden ist. Denn bei der Durchführung von internen Audits können aus festgestellten Verbesserungspotenzialen direkt Maßnahmen mit den entsprechenden Bearbeitern angestoßen werden.

Auch die Module Extranet und Kontaktverwaltung sind für den Klinikalltag sehr hilfreich. So können externe Stakeholder an klinikinternen Abläufen teilhaben und bestimmte Dokumente einsehen.

Alles in allem stärkt der Einsatz von BITqms die erfolgreiche Team- und Projektarbeit.

"Der Aufbau des Systems, das Erwerben neuer Fähigkeiten, die Einführung in den vier Kliniken und die Schulung unserer Mitarbeiter haben uns viel Spaß bereitet und wir sind sicher, dass wir mit den vielfältigen Möglichkeiten, die BITqms bietet, für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind", resümieren die Qualitätsmanagementbeauftragten und Projektverantwortlichen bei den Hamm-Kliniken, Dirk Bauernschmitt und Sophia Stegmeier.

Einen ausführlichen Bericht zum Einsatz von BITqms in den Hamm-Kliniken finden Sie unter http://www.bitworks.net/it/ni/success-stories/hamm-kliniken .