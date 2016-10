BK-Systems Germany BK-Systems Germany

Sensation – Variable Pressenmatrize VarioV mit automatischer Verstellung. Das familiengeführte, italienische Traditionsunternehmen Tecnolame Srl aus Mailand fertigt seit 1980 Führungsschienen, Scherenmesser, Industrieklingen sowie Spezialwerkzeuge für Abkantpressen in Spitzenqualität.

Auf der EuroBlech 2016 stellt Tecnolame seine Weltneuheit vor:Die CNC gesteuerte, variable Pressenmatrize VarioV mit automatischer Verstellung. Diese Matrize hat folgende Eigenschaften:1. Öffnungsbreite zwischen 32 und 256 mm in Schritten von 16mm2. Erweiterbar in Breite und ohne Begrenzung in Länge dank der Möglichkeit, mehrere Modulezu fertigen. Somit sind alle Kundenanforderungen realisierbar.3. Maximale Belastbarkeit 400 t/m.4. Maximale Blechstärke die gebogen werden kann ist 30 mm Stahl, 25mm Weldox 900 oder 20 mm Hardox. Die Matrize wird kundenspezifisch gefertigt.5. Die Biegeeinsätze sind je nach Anwendung austauschbar und aus hochwertigem, gehärteten Werkzeugstahl gefertigt. Biegeeinsätze mit Rollen sind ebenfalls montierbar.6. Mit der hydraulischen Verstellung ist eine Breitenverstellung der Matrize in 20 Sekunden möglich, auch bei einer 10 Meter langen Matrize! Sicherlich der Hauptvorteil dieser Vorrichtung. Bei herkömmlichen Matrizen dauert diese mehrere Stunden. Eine automatisierte Presse mit hoher Flexibilität und z.B. Blechzufuhr mit Roboter gewinnt einen entscheidenden Vorteil mit einer solchen automatisch verstellbaren Matrize!Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und der Einzigartigkeit dieser Pressenmatrize und besuchen Sie uns und unseren Partner Tecnolame auf unserem Stand J72 Halle 14 bei der EuroBlech 2016 vom 25. bis. 29. Oktober 2016 in Hannover.

