Die Ausstellung BLAU IST KEIN FREISCHWIMMER der RUBRECHTCONTEMPORARY setzt zwei Werksphasen des Künstlers Xue Liu zueinander – „Blau“ und die Serie „Schwimmer“. Hierzu möchte die Galerie mit Ihnen in den Diskurs treten zu Fragen wie: „Ist etwas faktisch Blaues tatsächlich alternativlos?“ Oder gibt es – frei nach Kellyanne Conways „alternative facts“ – mehrere faktische Alternativen? Doch bedürfen Fakten nicht eines einheitlichen Nenners – sei es ein physikalisches Gesetz oder einfach nur ein ähnlich intellektuelles Leistungsvermögen? Kann ein Freischwimmer überhaupt existieren oder ist er nur eine positive Sichtweise eines Negativs? Fühlen wir uns wohl, wenn alles so ist, wie es faktisch scheint?

Wir freuen uns auf einen spannenden Diskurs.

Herzlichst

Ihr Leander Rubrecht

ZUM KÜNSTLER

XUE LIU ist geboren 1981 in Chong Qing, China

BLAU IST KEIN FREISCHWIMMER Xue Liu, courtesy RUBRECHTCONTEMPORARY

2000-2004 Malerei an der Sichuan Kunstakademie in China2006-2011 Bühnen- und Kostümbild bei Prof. Rosalie an der HfG Offenbach am Main2007-2010 Freie Malerei an der Hochschule für bildende Künste, Städelschule in Frankfurt am Main mit Abschluss als Meisterschüler von Christa Näher. Seit 2014 Dozent an der Sichuan Kunstakademie in China

Seine Bilder vereinen Tradition und Moderne, einen expressiven Pinselstrich, der an klassische chinesische Tuschemalerei erinnert.

ZUR GALERIE

RUBRECHTCONTEMPORARY Galerie für Aktuelle Kunst.

_Die Galerie zeigt wechselwirkend neue Zyklen der vertretenen Künstler und setzt sie mit kuratierten Gruppenausstellungen in einen erweiterten Kontext. In Verbindung mit befreundeten Galeristen, Kuratoren und Ausstellungshäusern wird das Galerieprogramm stets mit hochaktuellen Positionen und gemeinsamen, spannenden Projektideen ergänzt.