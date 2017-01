BORCO bringt den Brandy Torres 20 Hors d'Age im neuen Design nach Deutschland

Seit einem Jahr präsentieren sich die weltweit hochangesehenen Torres Brandys als Teil des Portfolios des Hamburger Spirituosenunternehmens BORCO-MARKEN-IMPORT.

Passend zu diesem Jubiläum wird das Torres Sortiment mit Torres 20 Hors d'Age vervollständigt, der in rundum erneuertem und frischerem Gewand erscheint: eine wertige Designflasche mit aufwendigem Pyramiden-Schliff.

Die spanischen Produzenten des Hauses Miguel Torres haben die Qualität vergangenes Jahr in ihrem Heimatmarkt einem Relaunch unterzogen, der sich seitdem exzellent bewährt. Die Überarbeitung geschah zu Ehren Juan Torres Casals, dessen Geburtstag sich 2015 zum 150-ten Mal jährte und der als erster Destillateur der Familie Torres einen wichtigen Platz in der Geschichte der Familie und des ganzen Unternehmens einnimmt.

Torres 20 Hors d'Age wird aus den Trauben der Parellada-Reben in einem aufwendigen Verfahren hergestellt. Er wird nach überlieferter Tradition zweifach in Kupferkesseln destilliert. Zwanzig Jahre lang ruht er daraufhin in gebrauchten französischen Fässern aus Limousineiche. Torres 20 war einer der ersten Brandys auf dem spanischen Markt, der die französische Rebsorte „Ugni Blanc“ einband.

Bernsteinfarben in der Optik, duftet Torres 20 Hors d'Age nach getrockneten Früchten, verbunden mit einem Hauch Zimt. Am Gaumen zeigt sich der exklusive Brandy mit einer frischen und fruchtigen Geschmackskomposition, die durch die Töne getrockneter Früchte und Zimt sowie einen holzigen Hauch von Eiche überzeugt. Im Finish präsentiert er sich lang anhaltend, harmonisch und frisch. Der vollmundige Brandy eignet sich bestens für den puren Genuss: nach einem eleganten Dinner als Digestif, in Begleitung einer guten Zigarre am Abend oder bei jedem anderen passenden Anlass.

Folgende Preise konnte Torres 20 bis jetzt erreichen: Bei den World Brandy Awards erhielt er 2015 und 2016 die Goldmedaille sowie bei der San Francisco World Spirits Competition 2015. Beim IWSC 2006 (International Wine & Spirits Competition) wurde er mit der Bezeichnung „Best Worldwide Brandy“ geehrt, beim ISW (International Spirits Award) konnte er 2013 die Goldmedaille erreichen und bei der Wine Enthusiast war er 2006 der Gewinner.

Torres 20 Hors d'Age ist in einer hochwertigen Geschenkverpackung zum UVP von 42,99 Euro/0,7 l im ausgewählten Spirituosenfachhandel erhältlich. Der Alkoholgehalt beträgt 40 Prozent.

Torres

Das in Barcelona ansässige Unternehmen Miguel Torres ist eines der bekanntesten Weinhäuser der Welt. Es wurde 1870 gegründet, hat heute neben dem spanischen Heimatmarkt Niederlassungen in Chile, USA, Schweden sowie China und ist immer noch im Besitz der Gründerfamilie Torres. Torres zeichnete sich in den vergangenen Jahren nicht nur durch traditionsreiche Güteklasse aus, das Unternehmen sorgte global mit spektakulären Innovationen und Kampagnen für Aufsehen. In jeder Flasche Torres Brandy steckt ein Teil pulsierendes Barcelona.

BORCO-MARKEN-IMPORT

Torres Brandys werden in Deutschland und Österreich exklusiv von BORCO-MARKEN-IMPORT distribuiert. BORCO, mit Sitz in Hamburg, ist einer der größten deutschen, österreichischen sowie europäischen Produzenten und Vermarkter internationaler Top Spirituosen-Marken. Das Portfolio des unabhängigen Familienunternehmens, darunter unter anderem auch Sierra Tequila, Russian Standard Vodka, Yeni Raki, Fernet-Branca, Kerrygold Irish Cream Liqueur und Champagne Lanson deckt fast alle wichtigen internationalen Segmente ab und ist in seiner Stärke und Geschlossenheit sicher einmalig.