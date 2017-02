BRIO Spielzeug für jedes Alter

Jedes BRIO Spielzeug ist dazu entworfen, unendliche Spielfreude zu bereiten und Kinder auf jeder Stufe ihrer Entwicklung zu fördern.

Dieses Jahr haben wir für unsere kleinsten Fans etwas ganz besonderes mitgebracht: Das charakterbasierte Spielthema „My Home Town“. Aber das ist nicht alles: Wir feiern in der BRIO World auch die Einweihung unserer neuen Polizeistation und unserer Tierklinik.

Dreifacher Spielspaß

Was macht einem Kleinking mehr Spaß, als zu Hämmern und mit Bällen und Eimern zu spielen? Bei unserem neuen „Kugel-Hammerspiel“ werden drei Kugeln mit verschiedeneren Gewichten, Farben und Geräuschen durch eine Öffnung in einen Eimer gehämmert. Danach rollen die Kugeln kurvenförmig aus den drei Öffnungen am Eimer wieder heraus. Fang sie! Und dann spielen wir nochmal! “Das Kugel Hammer Spiel enthält drei verschieden schwere Kugeln, die immer wieder zu den Kindern zurückrollen“, beschreibt Annica Nygren, Category Manager bei BRIO, das neue multifunktionale pädagogische Spielzeug. „Damit können die Kinder Ursache und Wirkung erkunden und gleichzeitig die Koordination von Hand- und Augenbewegungen trainieren.“

Die erste eigene BRIO Stadt

Letztes Jahr haben wir einen kleinen Vorgeschmack auf „My Home Town“ auf den Markt gebracht. „My Home Town“ ist ein neues Konzept, das die Werte von traditionellem Holzspielzeug für die Kleinsten mit einem modernen Rollenspielkonzept mit hohem Spielwert verbindet. Dieses Jahr entwickeln wir die Linie weiter und bringen aufregende neue Produkte und Spielsets für Kinder ab 18 Monaten in den Handel. Im Frühjahr wird das bestehende Sortiment um einen Krankenwagen, ein Feuerwehrauto sowie ein Polizeimotorrad erweitert. Alle Fahrzeuge sind dabei mit Licht- und Sound ausgestattet. Im Herbst verlassen wir die Stadt, um das Landleben zu genießen: Das zweistöckige Farmhaus des Bauers besteht aus den kombinierten Materialien Holz und Kunststoff und soll dem Kind phantasievolles Rollenspiel ermöglichen. Das Set enthält zwei Figuren, eine Katze, eine Leiter, ein Bett, einen Tisch, einen weißen Zaun sowie eine Wasserpumpe und einen Eimer. Alle „My Home Town“- Spielsachen kombinieren traditionelles Design mit modernen Features und stecken voller Spielspaß.

Die BRIO World wächst mit einer Polizeistation und einer Tierklinik

Nicht immer muss man in einen Zug steigen, um die BRIO World zu entdecken. Man kann genauso gut mit dem Boot fahren oder die ganze Familie im Wohnwagen mitnehmen.Im Frühjahr verspricht die BRIO World mit der neuen Ergänzung des Rescue Themas –der BRIO Polizei – noch mehr Action und spannende Rollenspiele.“Mit dem Thema BRIO Rescue spielen Kinder jeden Alters gerne. Die typischen Fahrzeuge, Spielfiguren in Uniformen und actionreiche Spielsituationen repräsentieren einen wichtigen Teil des Lebens in der Stadt.“ Sagt Therese Eklund, Category Developer bei BRIO. Im Jahr 2016 wurde mit dem Thema BRIO Village ein völlig neues, charakterbasiertes Spielkonzept innerhalb der BRIO World auf den Markt gebracht. Es ermutigt Jungen und Mädchen gleichermaßen dazu, phantasievoll ihr eigenes Leben nachzuspielen und neue Geschichten zu erfinden. Diesen Herbst gibt es tolle Neuheiten für alle kleinen Tierfreunde: Die BRIO Village Tierklinik.

“Die Tierklinik ist perfekt für ein detailliertes Rollenspiel und eine großartige Bereicherung für unsere Spielwelt. Natürlich ist auch sie im gleichen Maßstab wie alle anderen Module gehalten und daher wunderbar kombinierbar mit allen Bahnstrecken und Straßen innerhalb der BRIO World“, erklärt Therese Eklund.

Begrüßt den neuen BRIO SMART Tech Zug!

Das macht so richtig Spaß! Kinder lieben es, verschiedene technische Funktionen auszuprobieren und zu experimentieren. Mit dem neuen SMART Tech-Konzept erhalten BRIO Fans nun die Gelegenheit, den Spielwert innerhalb der BRIO World noch einmal zu erhöhen, indem sie das Gefühl bekommen,dass sie für das interaktive Spielerlebnis selbst verantwortlich sind.

Das neue BRIO SMART Tech Thema ist eine Innovation, die durch die Verwendung von Radio Frequency Identity (RFID) die aktive Beteiligung am Spiel erhöht. Die batteriebetriebene SMART Tech-Lok enthält dabei die dazu benötigte intelligente Technik, empfängt und sendet Befehle an andere SMART Tech-fähige Spielelemente.

Wenn der Zug unter einem SMART Tech Action Tunnel durchfährt oder durch Stationen wie die Waschanlage rollt, liest er Signale aus und reagiert automatisch mit programmierten Reaktionen wie Bewegungen, Licht- und Soundeffekten.

“Mit diesem Konzept möchten wir den Kindern neue Spielmöglichkeiten eröffnen“, so Michael Heun, Head of Product Development. „Alle SMART Tech Tunnel, Züge und Module haben unterschiedliche Aktion-Chips und sind frei platzierbar. Durch Aufstellen der Tunnels übernimmt das Kind die Kontrolle über das Spiel. So kann es selbst entscheiden, ob der Zug weiterfährt, stoppt oder in umgekehrter Richtung weiterfahren soll.”

