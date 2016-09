BTC NetWork Forum 2016: WMD stellt SAP-integrierte Eingangsrechnungsverarbeitung für Kommunen vor

SAP-integrierte Eingangsrechnungsverarbeitung für Kommunen – wie dies funktioniert, erfahren Vertreter öffentlicher Einrichtungen auf dem kommenden BTC NetWork Forum am 26. und 27. Oktober im Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20, 88045 Friedrichshafen.

WMD zeigt dort ihre speziell für Behörden und öffentliche Verwaltungen konfigurierte Lösung zur Rechnungsprüfung im Umfeld von SAP PSCD und SAP PSM.

Unter dem Motto „Kommune heute & morgen - diskutieren und gestalten“ wartet das BTC Forum mit Vorträgen rund um das Thema Digitalisierung auf. Nach der erfolgreichen Erstveranstaltung in 2015 widmet sich die BTC Business Technology Consulting mit der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in diesem Jahr erneut der Frage, wie Kommunen durch IT-Unterstützung die steigenden Anforderungen an ihre Verwaltungen meistern können.

An beiden Veranstaltungstagen zeigt WMD als Aussteller ihre Lösung xFlow Public Sector für die Eingangsrechnungsverarbeitung, die speziell für kommunale Verwaltungen und Eigenbetriebe entwickelt wurde. Die Anwendung basiert auf den SAP Modulen PSCD und PSM und ist auch in den DZ-Kommunalmaster integrierbar. Öffentliche Verwaltungen können damit den komplexen Prozess des Prüfens und Anordnens zeitnah, transparent und gesetzeskonform gestalten und auch zukünftigen Anforderungen wie z.B. dem elektronischen Rechnungsempfang via PDF oder ZUGFeRD gerecht werden.

In einem Referenzkunden-Vortrag am Donnerstag, 27. Oktober 2016 (10:45 bis 11:30 Uhr) berichtet die Stadt Essen im Dialog mit der BTC AG ÖS über erzielte Erfolge seit der Einführung der automatisierten Eingangsrechnungsverarbeitung von WMD. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.btc-networkforum-kommune.com/.