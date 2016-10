BVL-Veranstaltung Trends im Transport: Von der Hafenspange zum selbst lernenden Algorithmus

Über 50 Teilnehmer diskutieren auf Einladung von Cargonexx über die Zukunft des Landverkehrs im Norden

Der Handel über deutsche Seehäfen wird sich bis 2030 mehr als verdoppeln. Die Warenwerte wachsen in den kommenden 15 Jahren von 359 Mrd. auf über 860 Mrd. Euro. Mit dieser Feststellung zog Herr Jens Aßmann, stellvertretender Geschäftsführer der Handelskammer Hamburg, seine Zuhörer sofort in seinen Bann. Der Anstieg des Außenhandels wird natürlich unmittelbare Konsequenzen für die Hinterlandverkehre haben. Schnell wurde deutlich, dass gewaltige Investitionen in die Infrastruktur erforderlich sind, um dieses Wachstum zu verkraften.

Doch neue Straßen allein werden nicht ausreichen. Der Verkehr muss auch intelligenter gesteuert werden. Rolf-Dieter Lafrenz und Andreas Karanas, Geschäftsführer der Cargonexx GmbH, stellten den selbst lernenden Algorithmus vor, der Verkehrsströme und somit Preise für LKW-Touren vorhersagen kann. Der Clou: Die Spediteure können sich den Preis anzeigen lassen und mit einem Klick übernimmt Cargonexx den Auftrag als haftender Spediteur. Dieser Service ist bislang in Deutschland einzigartig, darüber waren sich die Teilnehmer einig. Viele Fragen wurden diskutiert, so dass sich die Veranstaltung bis in den Abend hineinzog.

Die aktuelle Seehafenstudie können Sie bei der Handelskammer Hamburg beziehen.

Den Vortrag über selbst lernende Algorithmen in der Logistik erhalten Sie über Cargonexx.

