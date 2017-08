BWL-Kenntnisse für viele Berufsgruppen unabdingbar

Universität Hamburg bietet Betriebswirtschaftslehre als Kompaktseminar an vier Wochenenden

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind gut, die Arbeitslosigkeit ist so gering wie lange nicht mehr, es ist sogar bereits von Vollbeschäftigung die Rede. Aber: Die Nachfrage der Unternehmen bezieht sich vor allem auf qualifizierte Arbeitskräfte. Trotz guter Konjunktur ist aktuelle Weiterbildung wichtig und in bestimmten Themengebieten für viele Berufsgruppen unabdingbar. Insbesondere Kenntnisse der Betriebswirtschaft sind in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung sowie für Existenzgründerinnen und -gründer im Grundsatz elementar.

Ob als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter mit nicht-betriebswirtschaftlichen Aufgaben betraut (z.B. technische oder pädagogische Verantwortungsbereiche) oder als zeitlich befristetes Mitglied in einem Projektteam stößt man auf betriebswirtschaftliche Fachbegriffe oder man muss sogar die wirtschaftlichen Auswirkungen und Tragweiten eigener Entscheidungen einschätzen können. Von Existenzgründern verlangt schon die Erstellung eines Businessplans ein Mindestmaß an betriebswirtschaftlichem Know-how. Und seit Städte und Gemeinden das kameralistische System durch Formen der doppelten Buchführung, die Abbildung einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Bilanz und die Einführung leistungsfähiger Finanz- und Kostenrechnungssysteme ersetzt haben, müssen die Verantwortlichen – vom Kommunalpolitiker bis zu den Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung – ein Gefühl für die betriebswirtschaftliche Sprache und für die wirtschaftlichen Zusammenhänge entwickeln und die gewonnenen Erkenntnisse in die Zielbildung und Planung einfließen lassen.

Im Seminar „BWL: Einführung und Grundlagen“, das an vier Wochenenden stattfindet, werden für Hochschulabsolventen ohne wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Fachbegriffe mit Anwendungsbezug sowie grundlegende Prinzipien wirtschaftlichen Handelns erläutert.

Unter anderem werden Elemente, Systeme, Methoden und Techniken des externen Rechnungswesens, der Kosten- und Leistungs- sowie der Investitionsrechnung, Finanzierungsinstrumente – und -grundzüge insbesondere fall- und anwendungsbezogen dargestellt und unter Einsatz von Übungen und Fallstudien zur Festigung der Kompetenzen trainiert.

Konstitutive Entscheidungstatbestände (Rechtsformen- und Standortwahl sowie Unternehmenszusammenschlüsse) werden ebenso wie operative und strategische Fragen des Marketings behandelt. Abgerundet wird das Seminar durch ein begleitendes Unternehmensplanspiel sowie die Bearbeitung von Übungen und Fallstudien zwischen den Präsenzwochenenden. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser kompakten Weiterbildung befinden sich auf dem Weg zur Führungskraft; sie beobachten sehr positive Auswirkungen auf ihre Karriere.

Weitere Informationen

Universität Hamburg, Zentrum für Weiterbildung (ZFW)

Dr. Michaela Tzankoff

E-Mail:

Tel. +49 40 42838-9715, -9700

http://www.zfw.uni-hamburg.de/bwl