Babysits ist in Deutschland an den Markt gegangen und hilft Eltern, Babysitter zu finden

Berlin, Babysits ist seit dieser Woche, auch im deutschsprachigen Raum, mit einer Website und mobilen App, verfügbar.

Babysits verbindet Eltern und Babysitter in Deutschland mithilfe einer sicheren, kostengünstigen und einfach zu benutzenden Plattform. Einen Babysitter zu finden kann Zeitaufwendig und frustrierend sein, besonders wenn es schnell gehen muss. Babysits hat deswegen eine intuitive und verlässliche Plattform gebaut, die eine möglichst schnelle Kommunikation, zwischen Babysitter und Eltern, ermöglicht. Das Angebot kann über die Website oder mithilfe der iOS und Android App genutzt werden.



Babysits erleichtert Eltern das Leben, indem wir eine vertrauenswürdige und intuitive Plattform bereitstellen. Die Plattform unterscheidet sich von herkömmlichen Angeboten, da die Mitgliedschaft und die damit verbundenen Kosten, zu jedem Zeitpunkt deaktiviert und reaktiviert werden können. So wird sichergestellt, dass Nutzer wirklich nur dann zur Kasse gebeten werden, wenn sie die Plattform aktiv Nutzen. Darüber hinaus bietet Babysits absolute Transparenz, da Nutzerprofile und andere relevante Informationen bereits vollständig einsehbar sind, bevor Eltern oder Babysitter miteinander in Kontakt treten. Zusätzlich wurden eine Vielzahl von Sicherheitsmechanismen in die Plattform eingebaut, um die Sicherheit von Nutzerdaten zu gewährleisten.



Vorteile und Besonderheiten von Babysits:

- Kostenfreie Registrierung für Eltern und Babysitter mit Email oder Facebook

Benachrichtigungen per SMS/Push Benachrichtigung sobald du eine Nachricht von einem Nutzer erhältst- Einfach nutzbare Suchfunktion um Eltern auf der Suche nach Kinderbetreuung oder Babysitter aus der Umgebung, mithilfe der Postleitzahl oder Stadt, zu finden- Du kannst ein Profil hinzufügen, mit Informationen zu deinen Bedürfnissen rund um die Kinderbetreuung, oder mit den Dienstleistungen die du anbietest- Versende und erhalte Nachrichten von anderen Benutzern direkt über die Babysits App- Eltern können auf ein Premium Konto upgraden, um eine unbegrenzte Anzahl an Konversationen zu führen