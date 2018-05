Backen wie ein Profi mit dem richtigen Backzubehör

Wenn Sie auf der Suche nach jeder Menge Rezepte sind oder einfach neue Inspirationen zum Backen brauchen, dann sind Sie im Online Backzubehör Shop von Keyk genau an der richtigen Stelle.

Hier stoßen Sie auf interessante Produkte und finden hilfreiche Tipps sowie Anleitungen für das Backen von feinsten Leckereien. Von uns selbst wurden diese Rezepte kreiert und getestet, bis unsere Familie und natürlich auch unsere Kunden am Ende mit dem Ergebnis zufrieden waren. Darüber hinaus werden Videoanleitungen auf YouTube zu fast allen Rezepten hinzugefügt, sodass Sie Schritt für Schritt die Torten nachmachen können.

Derzeit finden Sie in unserem Shop über 600 Backprodukte sowie ein großes Sortiment an Backzubehör. Besonders stolz sind wir auf unsere wachsende Anzahl an Schablonen für Torten sowie die Selektion an Tüllen, inklusive tolle Russische Spritztüllen. Wir selbst testen alle unsere Produkte. Vieles fällt bei unseren eigenen Praxistests durch, denn wir haben uns vorgenommen nur Backprodukte anzubieten, die:

– viel Spaß bereiten

– dazu inspirieren etwas Neues auszuprobieren

– innovativ und bunt sind

– einen tollen Preis und gute Qualität haben.

In unserem Sortiment finden Sie auch Produkte der US Firma Wilton. Zudem stoßen Sie auf zahlreiche Backformen, Lebensmittelfarbe und Keksausstecher. Wir gehen immer bewusst an die Auswahl unseres Backzubehörs und haben stets im Hinterkopf, dass die Produkte nicht nur von uns selbst benutzt und verzehrt werden, sondern auch von unserer Familie. Dabei ist die Lebensmittelechtheit neben der Haltbarkeit und Qualität ein ganz wichtiger Faktor.

Unser Online Backzubehör Shop wird Sie mit vielen neuen Ideen und einem breitgefächerten Angebot garantiert überzeugen.