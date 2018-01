Köln, 12.01.2018 – Backofenhandschuhe werden meist nur kurz genutzt. Nämlich dann, wenn man den frisch gebackenen Kuchen aus dem Ofen auf den Tisch stellt.

Backhandschuhe von REX helfen nicht nur dabei die Hände zu schützen, sondern geben auch optisch einiges her.

Backhandschuhe von Rex halten die Hitze fern

Backofenhandschuhe werden als Fäustlinge entweder aus Baumwolle oder aus Silikon gefertigt. Die Varianten aus Baumwolle erweisen sich insgesamt als etwas leichter. Auch einer der bekanntesten Hersteller von Ofenhandschuhen, die britische Marke REX, lässt seine Modelle aus diesem Stoff produzieren. Die Backhandschuhe von REX sind dabei mehr als ausreichend gefüttert. Denn sie isolieren die Finger gegen jegliche Hitze von heißen Backformen.

Backofenhandschuhe aus Silikon bringen hingegen etwas mehr Gewicht auf die Waage. Zudem muss hier ein wenig mehr Kraft aufgewendet werden, um Backformen mit den Händen zu umfassen. Dennoch zeichnen sich derartige Modelle materialbedingt durch eine hohe Rutschfestigkeit aus. Diese kann durch eine speziell strukturierte Oberfläche noch zusätzlich optimiert sein.

Die Backhandschuhe von REX lassen sich bei vielen Gelegenheiten verwenden. Sei es um das Grillgut auf dem Rost umzudrehen, den Kuchen aus dem Ofen zu nehmen oder einfach nur um einen heißen Topf von einem an den anderen Ort zu versetzen. Dabei erfüllen sie im Wesentlichen eine Funktion: Den Schutz der Hände vor übermäßiger Hitze.

Backhandschuhe von REX – Vom Backhelfer zum Design-Element

Backhandschuhe von REX lassen sich nach dem Einsatz problemlos reinigen. Ein Waschgang bei 30° C in der Waschmaschine reicht völlig aus. Danach finden die Backhandschuhe von REX auch als Dekorationsartikel in der heimischen Backstube ihren Platz. Pastellfarben oder intensive Farbtöne lassen die Backhandschuhe von Rex in einem nostalgischen Design mit Retro-Charme daherkommen. Somit wandeln sich diese Ofenhandschuhe in kürzester Zeit von einem praktischen Accessoire zu einem Design-Element. Dann werden sie zum visuellen Highlight in der Küche. Die Backhandschuhe von REX können im Onlineshop von MeinCupcake.de unter http://www.meincupcake.de/shop/Back....ackhandschuhe-Topflappen/ gekauft werden.

Über die CAKE MART GmbH

Der Onlineshop MeinCupcake.de ist seit 2010 die Anlaufstelle für Hobby-Konditoren und Profi-Bäcker. Der Shop wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben. Hier gibt es eine reichhaltige Auswahl an Backzutaten und praktischem Backzubehör vieler bekannter Markenhersteller wie Nordic Ware, Wilton, Kitchen Craft, REX International oder Birkmann. Im Sortiment befinden sich derzeit über 10.000 Artikel. Die CAKE MART GmbH betreibt neben dem Onlineshop zusätzlich auch drei Filialen in den Innenstädten von Köln, Duisburg und Düsseldorf.

