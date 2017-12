Balabit stellt seine integrierte PAM-Lösung zum Monitoring privilegierter Benutzer als "Out-of-the-Box"-Version vor

Neue Lösung mit modernsten biometrischen Analysemethoden - Erkennung verdächtigen Verhaltens in Echtzeit

München, 22. Dezember 2017 - Balabit, ein führender Anbieter von Privileged Access Management- (PAM) und Log-Management-Lösungen, stellt seine neue PAM-Lösung vor. Zum ersten Mal sind dabei Balabits preisgekrönte Privileged Session Management (PSM)-Technologie sowie die hochmoderne Software zur Analyse von Nutzerverhalten "Privileged Account Analytics (PAA)" als vollständig integrierte Lösung in einer "Out-of-the-Box"-Version verfügbar. Zum Einsatz kommen dabei modernste biometrische Analysemethoden, mit denen sich auffälliges Nutzerverhalten in Echtzeit erkennen lässt.

Gebrauchsfertig implementiert ist die "Out-of-the-Box"-Lösung von Balabit auch in großen Unternehmen in nur wenigen Tagen einsetzbar. Sie reduziert das Risiko von Datenschutzverletzungen bei privilegierten Accounts, indem sie den Zugriff auf IT-Systeme steuert, Aktivitäten in durchsuchbaren, filmartigen Audit Trails aufzeichnet und böswillige Aktionen unterbindet. Balabit verstärkt traditionelle Sicherheitsmaßnahmen wie beispielsweise ein Passwort-Management durch das detaillierte Aufzeichnen der Sitzungen von Anwendern mit privilegierten Rechten. Es kommen dabei anspruchsvolle Analysemethoden zum Einsatz, einschließlich biometrischer Daten wie Tasten- und Mausbewegung, um Benutzer in Echtzeit zu monitoren und zu authentifizieren.

"Bis jetzt war für die meisten Unternehmen das Passwort-Management der erste Schritt bei der Implementierung von privilegiertem Zugriffsmanagement. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Technologie allein nicht ausreicht und die Unternehmen anfällig für Angriffe bleiben", erklärt Zoltán Györko, Mitbegründer und CEO von Balabit. "Angesichts der zunehmenden Gefahren, die erwiesenermaßen von privilegierten Insidern ausgehen oder dadurch, dass deren Accounts ein beliebtes Hackerziel darstellen, sollten sich CISOs bei der Einführung von PAM-Lösungen darauf konzentrieren, Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Dieses auch in der Annahme, dass Angreifer sich bereits im Netzwerk befinden. Sicherlich bleibt Passwort-Management immer noch eine wichtige erste Verteidigungslinie, aber als Mittel zur Verhinderung ausgefeilter Cyberangriffe reicht das nicht aus."

Balabit stellt seinen "Integrations-Plugin"-Marktplatz vor

Die Technologie von Balabit lässt sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren, einschließlich Identitäts- und Zugriffsverwaltungssysteme, Passwort-Safes, Tools für die Multi-Faktor-Authentifizierung und IT Services Management (ITSM)-Systeme. Sie bietet Nutzern einen zentralen Punkt für Authentifizierung und Autorisierung sowie Sicherheitsteams einen zentralen Punkt für Monitoring und Kontrolle. In dem neuen Marktplatz werden zusätzlich "Integrations-Plugins" für die Lösungen aller führender Anbieter von Passwort-Safes, Multi-Faktor-Authentifizierungs-Tools und Security Information und Event Management (SIEM)-Systemen bereitgestellt.

Über die neue, integrierte Benutzeroberfläche können Sicherheitsexperten zentral in einem Fenster Sitzungen in Echtzeit überprüfen, Audit Trails von Sitzungen durchsuchen, Risikokennzahlen für jede Sitzung und die einlaufenden Alarmmeldungen einsehen. Damit werden Untersuchungen schneller und proaktiver. Auch die Produktivität privilegierter Benutzer wie etwa Systemadministratoren steigt, da sie sich mit einem Passwort authentifizieren können, das automatisch aus einem Passwortspeicher abgerufen wird oder über eine App mit dem Mobiltelefon - also so einfach, als würden sie sich an ihrem Arbeitsrechner anmelden.

Über Balabit

Balabit ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management- (PAM) und Log-Management-Lösungen. Diese unterstützen Unternehmen dabei, die Risiken von Datenverletzungen in Verbindung mit privilegierten Accounts zu minimieren. Balabits integrierte PAM-Lösung schützt Organisationen in Echtzeit vor Gefahren, die durch den Missbrauch von Accounts mit privilegierten Zugriffsrechten entstehen. Die Lösungsbestandteile Privileged Session Management und Privileged Account Analytics helfen Unternehmen, Cyber-Attacken im Zusammenhang mit privilegierten Accounts zu verhindern sowie diese zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Hierzu gehören Bedrohungen durch Insider sowie Angriffe Externer, bei denen gestohlene Accounts zum Einsatz kommen. In Kombination mit bestehenden Sicherheitslösungen stellt Balabits Lösung für das Privileged Access Management einen flexiblen, auf den Nutzer zugeschnittenen Ansatz dar, der ein höheres Maß an Sicherheit bietet, ohne dadurch die Geschäftsabläufe zu beeinträchtigen. Balabit wurde im Jahr 2000 gegründet. Zu den Kunden zählen 25 der Fortune-100-Unternehmen. Zudem setzen mehr als eine Million Nutzer in Unternehmen die Lösungen ein. Balabit ist weltweit über ein Netz von Niederlassungen in den USA und Europa tätig und arbeitet mit einer großen Zahl von Reseller-Partnern zusammen.

Weitere Informationen: http://www.balabit.com , im Blog ( https://www.balabit.com/blog/ ), bei Twitter ( https://twitter.com/balabit ) via @balabit oder Facebook

Pressekontakt

punktgenau PR

Christiane Schlayer

Fon +49 (0)911 9644332



http://www.punktgenau-pr.de

Kontakt zu Balabit

Balabit IT Security GmbH

Dara Nolan

Stefan-George-Ring 29

81929 München

Fon +49 (0)89 9308-6477



http://www.balabit.com