Bald verfügbar: Die neue SMARTCRM-Version 16.1

Kandel, 18.10.2016. In Kürze erscheint die neue SMARTCRM-Version 16.1. Neben neuen Funktionalitäten im Basissystem, wie beispielsweise der Dokumentenvorschau oder der Tourenplanung, erweiterte die SMARTCRM GmbH ihr modular aufgebautes CRM-System auch um zusätzliche Module.

Mit Version 16.1 möchte der CRM-Spezialist insbesondere die Vertriebsprozesse seiner Kunden unterstützen. So ermöglicht das neue Modul SMARTCRM.GeoMap, die zu besuchenden Kunden und Interessenten nach beliebigen Kriterien – beispielsweise mithilfe einer Umkreissuche – zusammenzustellen und die Route in einer Karte des Online-Kartendienstes Bing Maps zu visualisieren. Ein starkes Duo bildet das Modul mit der neuen Tourenplanung. Hierüber lassen sich wiederkehrende Außendiensttouren komfortabel im CRM-System planen, speichern und nach dem Besuch dokumentieren.

Zur strukturierten Aktualisierung des CRM-Datenbestands bietet Version 16.1 darüber hinaus einen frei konfigurierbaren Fragenkatalog. So stellt SMARTCRM beispielsweise Mitarbeitern in Vertrieb oder Service während eines Telefonats oder eines Kundenbesuchs einen speziell auf ihr Team zugeschnittenen Fragebogen zur Verfügung, den sie direkt im CRM-System ausfüllen können. Diese Informationen werden automatisiert auch gleich an den richtigen Stellen in SMARTCRM hinterlegt. Der Datenbestand wird damit im Handumdrehen vervollständigt. Da auch für die Konfiguration der Vorlagen keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich sind, ist die Erstellung für die Kunden besonders einfach.



Im Bereich des mobilen CRM hat sich ebenfalls viel getan: Anwender der neuen SMARTCRM.App haben alle wichtigen Kundeninformationen immer aktuell dabei, ganz gleich, mit welchem mobilen Endgerät sie arbeiten. Denn die App steht sowohl für iOS- als auch für Android-Smartphones und Tablets zur Verfügung. Dabei überzeugt sie auf allen Geräten mit anwenderfreundlicher Oberfläche, intuitiver Bedienbarkeit und einfacher Konfiguration.

SMARTCRM 16.1 ist ab November verfügbar.