Bamberg zur 18. Geschäftsstelle des Marketing-Netzwerks MTP gewählt

Deutschlands größtes generationsübergreifendes Marketing-Netzwerk MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. wächst weiter.

Bei einer Geschäftsstellenversammlung in Berlin wurde der Hochschulstandort Bamberg zur 18. Geschäftsstelle in Deutschland gewählt.

Seit der Gründung im Mai 2016 gehörte Bamberg bereits als sogenannte Außenstelle dem nationalen Netzwerk an. Im wöchentlich stattfindenden Plenum tauschen sich seitdem Studierende verschiedenster Fachrichtungen aus, planen gemeinsame Veranstaltungen, Kampagnen und Beratungsprojekte und profitieren von vereinseigenen Trainings. Sie werden dabei von regionalen Unternehmen wie der Simba-Dickie-Group und Ofa Bamberg sowie drei Förderprofessoren unterstützt. An der Spitze der Geschäftsstelle stehen wie an allen anderen Standorten zwei gewählte Vorsitzende, ein Key Account Manager und Ressortleiter für Personal, Kommunikation sowie Beratung und Veranstaltungen.

Die weiteren 17 Geschäftsstellen des MTP sind: Berlin, Chemnitz, Erfurt, Frankfurt, Gießen, Hamburg, Hannover, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Saarbrücken und Stuttgart.

Über MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V.

Ein Verein. Eine Idee. Viele Facetten.

Der gemeinnützige MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. wurde 1981 als Studenteninitiative gegründet, um die Marketingausbildung an Universitäten praxisnäher zu gestalten. Heute verstehen wir uns als das größte generationsübergreifende Marketing-Netzwerk aus Studenten, Professionals, Unternehmen und Wissenschaft. Dafür engagieren sich an 18 Hochschulstandorten und in 16 Alumni-Clubs mehr als 3.700 Mitglieder ehrenamtlich. Unterstützt werden wir dabei von rund 90 Professoren der renommiertesten Marketinglehrstühle und von über 90 regionalen Partnerunternehmen.

Zu den 11 nationalen Förderern gehören unter anderem Henkel, Unilever und Nestlé. Zahlreiche Veranstaltungen und Beratungsprojekte sowie die Fachkongresse „Marketing Horizonte” und „Digital Marketing Congress” zeigen die Leistungsstärke des Vereins. Um diese auszubauen, investieren wir in eine umfangreiche Weiterbildung unserer Mitglieder. Seit über 35 Jahren steht MTP für „Marketing leben”.

Weitere Informationen zu MTP unter: http://www.mtp.org .