Bankkunden: alle 2,5 Jahre ein Produktabschluss

Top-Motiv für den Abschluss von Bankprodukten sind gute Konditionen. Mehr Kunden reagieren auf Empfehlungen als auf Werbung.

Der Abschluss eines neuen Bankprodukts steht im Durchschnitt alle 2,5 Jahre an.

Esslingen am Neckar, 01. Dezember 2016 – Die ‚Studie Unternehmensprofile Banken 2016‘ analysiert Kundenstrukturen und Kundenverhalten von zehn Banken und Bankengruppen. In allen untersuchten Parametern offenbart sich ein breites Spektrum. So liegt beispielsweise der Anteil der 25- bis 34-jährigen Bankkunden zwischen 16 und 29 Prozent und die Spanne des Durchschnittsalters reicht von 37 bis 45 Jahren.

Als konkreter Auslöser für den Produktabschluss sind gute Konditionen das Top-Motiv. Deutlich mehr Kunden kaufen aufgrund einer Empfehlung als dass sie auf Werbung reagieren. Produktverbesserungen oder Unzufriedenheit mit dem letzten Produkt spielen eine eher untergeordnete Rolle. Comdirect und ING-DiBa haben den größten Anteil an Kunden, die aufgrund von Angeboten und guten Konditionen ein Bankprodukt abgeschlossen haben.

Neben Kenntnissen der Kundenmotivation ist zudem Klarheit über das gegenwärtige und zu erwartende Kundenverhalten ein bedeutender Erfolgsfaktor. Im Durchschnitt schließen die Bankkunden alle 2,5 Jahre ein neues Bankprodukt ab. Die Frequenzen bei den zehn Banken reichen dabei von 2,0 bis 3,1 Jahre. Postbankkunden schließen in vergleichsweise großen Zeitabständen Bankprodukte ab. Im Durchschnitt werden bei den Banken 3,8 Produktgruppen genutzt. Bei der Commerzbank nutzen die Kunden mit mehr als 4,5 Produktgruppen eine überdurchschnittlich hohe Anzahl.

Über die Studie:

Die „Studie Unternehmensprofile Banken 2016“ von research tools gibt auf 111 Seiten Einblick in Kundenstruktur und -verhalten, Abschlussplan sowie Freizeit- und Medienverhalten. Befragt wurden dazu 1.000 Verbraucher, ausgewählt per Zufallsstichprobe onlinerepräsentativ für den deutschen Markt. In diesem Zusammenhang wurden 2.659 Produktabschlüsse ausgewertet. Diverse Marketing-Kennzahlen wie beispielsweise Kundenausschöpfung, Neukundenüberschuss, Kundenloyalität, Abschlussplan, Innovationsquote, Kauffrequenz zeigen die Unterschiede der Unternehmen auf und liefern Benchmarks.

Ergebnisse liegen für die zehn Banken und Bankengruppen comdirect, Commerzbank, Deutsche Bank, DKB, ING-DiBa, Postbank, Sparda-Banken, Sparkassen, Targobank und VR-Banken vor.