Barbara Noske: Mehr als 40 Jahre auf 4 Kontinenten getrampt Bücher über das Trampen sind selten, noch seltener sind Bücher von und über trampende Frauen. Ihr Buch „100.000 Kilometer auf 4 Kontinenten" gibt nicht nur Tipps zum richtigen Verhalten am Straßenrand, sie beschreibt darin auch das Trampen in seiner „Blütezeit" und erzählt von ihren Begegnungen und Erfahrungen. Die Niederländerin Barbara Noske ist während ihres Studiums und während vieler Jahre ihrer Lehrtätigkeit an Universitäten in Kanada und Australien, aber auch in Europa und Afrika, getrampt. Wenn aber eine Frau am Straßenrand steht und den Daumen hochhält, können Fahrer dies missverstehen – wie klärt frau die Situation? Barbara Noske versteht das Trampen als ein „Fach", dessen Entwicklung sie beleuchtet und dessen langsames Verschwinden in Europa sie bedauert. Viele überraschende, merkwürdige, erheiternde oder befremdliche und bedrohliche Situationen hat sie gemeistert, die unterschiedlichsten Personen getroffen und interessante Gespräche geführt. Dabei bleibt sie aber nicht im rein Persönlichen, sondern sie schildert Landschaften, Menschen und Tiere, auf den Kontinenten, die sie bereist hat, vermittelt Einblicke in die Lebensverhältnisse etwa von Beduinen in Nordafrika, der Aborigines in Australien und auch der Trucker, mit denen sie am liebsten trampt. Sie wird Opfer einer eigenen Fehlentscheidung, aber mit der „Weisheit des Körpers" gewinnt sie ihr Selbstvertrauen zurück und wird weiter trampen. In ihrem Buch, das sich zwischen Leichtigkeit und tödlichem Ernst bewegt, geht es um das echte Trampen, wie es dies im 20. Jahrhundert vor der Zeit von Smartphone, Google, Apps und Airbnb noch gegeben hat. Barbara Noske ist Anthropologin und Philosophin, die an den Universitäten Toronto und Sydney gearbeitet hat. Ihr Forschungsgebiet sind die Beziehungen und Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren. Sie wohnt mit einem Pferd und einem Fahrrad zwischen Wäldern und Wiesen im Norden der Niederlande und besitzt weder Führerschein noch Smartphone. Das Buch „100.000 Kilometer auf 4 Kontinenten" wurde 2000 erstmalig unter dem Titel „Al liftend. Uithetleven van eenwereldreizigster" in den Niederlanden bei Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam, veröffentlicht. Für die Übersetzung aus dem Niederländischen ist Renate Brucker verantwortlich. Das Taschenbuch kostet 11,90 € und ist im VA-Verlag erschienen. Barbara Noske hat folgende Bücher bereits veröffentlicht: "Die Entfremdung der Lebewesen", „Beyond Boundaries: Humans & Animals", "Heulen mit den Wölfen" sowie weitere Titel. 29.01.2018 09:18

