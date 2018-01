Barrierefreiheit in der Werbung für mehr Kunden, inkl. 10 Tipps für Unternehmer

Wenn ein Selbständiger möchte, dass sich mehr Menschen für sein Angebot interessieren und nicht für das der Konkurrenz, dann ist barrierefreie Werbung für ihn geeignet.

Sogar mit einem relativ kleinen Werbebudget kann man sinnvolle Module der Barrierefreiheit in die bestehende Werbung einbauen. So ist Barrierefreiheit in der Werbung auch für Selbständige mit kleineren Unternehmen oder Home Office sinnvoll und machbar.



Was barrierefreie Werbung ist

Müssen Internetseiten mit Rollstuhlrampen versehen oder Flyer vorgelesen werden? Nein, das bedeutet Barrierefreiheit in der Werbung nicht.

Barrierefreiheit in der Werbung sagt nur, dass die Angebote Interessenten noch besser erreichen. Es heißt, dass Werbung von den potentiellen Kunden richtig gesehen, verstanden oder benutzt werden kann. Damit kann man als Unternehmen mehr Menschen erreichen und als Kunden gewinnen. Das schließt Brillenträger und Senioren genauso ein wie Anfragen der Suchmaschinen und Teenager mit Smartphones.



Ursprünglich wurden Richtlinien für Barrierefreie Strukturen geschaffen, um Webinhalte barrierefreier zu machen. Die Richtlinien können aber auf fast alle Werbemittel angewendet werden.

Barrierefreie Strukturen können also auch bestehende Werbung optimieren und deren Ergebnis noch verbessern. Sie wirken sich positiv auf den Erfolg der Maßnahmen aus und die Botschaft erreicht mehr Personen der angesprochenen Zielgruppe.



Unternehmen können Barrierefreiheit in vielen Bereichen ihrer Werbung einsetzen.

Wird diese von mehr Menschen gelesen und verstanden, ist besonders im Bereich Werbung & Marketing interessant, um mehr Menschen zu erreichen.

Im Internet sind immer mehr Menschen aktiv. Viele Aufgaben werden online erledigt. Ein ungehinderter Zugang zur eigenen Internetseite wird immer wichtiger.



Flyer und andere Drucksachen, die gelesen werden sollen, müssen übersichtlich und klar strukturiert sein. Barrierefreie Flyer sollten keine behindernden Elemente haben, was einem modernen Design aber nicht im Wege steht.

Die Verständlichkeit von Texte und deren Inhalten ist ein wichtiger Aspekt der Barrierefreiheit. Damit jeder Leser weiß worum es geht und die Botschaft des Textes versteht, setzt man mehr und mehr auf Barrierefreiheit bei Werbetexten. So kommt die Information einfach an.



Wen barrierefreie Werbung erreicht

Nehmen wir mal einen beliebigen, durchschnittlichen Interessenten. Nennen wir ihn Erwin Maier. Er ist ganz normaler Mensch. Er könnte auch hier neben uns sitzen und würde sich gut als Kunde eignen.

Wie stellen wir uns Erwin vor?

Er ist Brillenträger oder besser er sollte eine Brille tragen, tut das aber oft nicht. Dann hat er Probleme beim Lesen undeutlicherer Schriften. Letztens war er auf einer sehr interessanten Internetseite. Sie war hellblau und hatte einen Text mit sehr kleinen weißen Buchstaben. "Das ist es mir nicht wert" entschied Erwin und suchte bei Google nach einer anderen Internetseite.

Herr Maier ist oft (eigentlich immer) unter Zeitdruck. Deshalb will er die wichtigsten Inhalte immer ganz schnell finden. Besonders unübersichtliche Flyer mit vielen Fremdworten nerven ihn. Solche Werbung landet meist sofort im Papierkorb.

Meistens hat Erwin auch keine Zeit sich mit etwas Neuem zu beschäftigen. Er will schnell wissen, ob und welche Vorteile er von einem neuen Angebot hat.

Herr Maier ist viel unterwegs hat und nutzt oft sein Smartphone oder einen Laptop. Er versteht nicht, warum er manche Internetseiten mit seinem Smartphone nicht lesen kann oder ohne Maus nicht richtig bedienen kann. Und er freut sich, wenn er etwas sofort in der Bahn oder im Cafe abarbeiten kann und nicht erst abends vor dem Computer. e-mail, Formulare, bestellen, herunterladen...

Er ist doch ein wirklich kein anspruchsvoller Kunde, oder?

Oft erreicht eine Werbung (Internet oder Druck) solche normalen Interessenten gar nicht richtig, denn viele Anbieter schließen unbewusst potentielle Kunden aus.

So kann man sich mit verbesserter Werbung von der Konkurrenz abheben und mehr Kunden gewinnen. Barrierefreie Werbung ist für jeden Unternehmer geeignet, der einfach mehr Menschen für das eigene Angebot interessieren möchte.



10 Tipps für Barrierefreiheit in der Werbung

Barrierefreiheit in der Werbung ist unabhängig vom Angebot des Unternehmens. Diese 10 Tipps verraten, auf welche Grundlagen Unternehmer als Erstes achten sollten, wenn sie Barrierefreiheit in ihrer Werbung nutzen.

Tipp 1.

Angebote müssen gut zu lesen sein. Die Schrift darf nicht zu klein und verschnörkelt sein.

Tipp 2.

Nutzen Sie gut erkennbare Farbkontraste. Denken Sie an die Reaktion von Erwin Maier bei der weiße Schrift auf hellblauem Grund.

Tipp 3.

Potentielle Kunden wollen das Wichtigste schneller finden. Heben Sie durch Farben in Hintergrund oder Überschriften die wichtigsten Sachen hervor.

Tipp 4.

Erleichtern Sie das Verstehen der Texte durch einfachere Sätze und die Nutzung weniger Fachbegriffe oder Abkürzungen.

Tipp 5.

Achten Sie bei wirklich allen Werbungen darauf, gut sichtbare Kontaktdaten anzugeben.

Tipp 6.

Sorgen Sie dafür dass Leser eigene Vorteile erkennen, z.B. durch Formulierungen wie "Ihr Problem ABC lösen wir durch unser Angebot XYZ"

Tipp 7.

Emotionen verkaufen. Sprechen Sie mit Bilder direkt die Gefühle an, besonders die welche der Kunde sich vom Angebot verspricht

Tipp 8.

Internetseiten sollten auch unterwegs mit Smartphone gelesen werden können

Tipp 9.

Internetangebote müssen gut bedienbar sein, auch mit dem Touchpad z.B eines Tabletts und nicht nur mit PC

Tipp 10.

Geben Sie Drucksachen eine direkte Verbindung zum Internet z.B. mit QR-Code, so findet man schneller weitere Infos

Das sind 10 Tipps, die Unternehmer und Selbständige beim Gewinnen neuer Kunden unterstützen. Sie sorgen dafür, dass Ihr Werbematerial ist für noch mehr Personen erreicht.



Qualität durch WCAG & BITV

Gute Agenturen arbeiten und beraten nach den Richtlinien international WCAG (Web Content Accessibility Guidelines; englisch) bzw. deutsch BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung). Das sind festgelegte Normen und Strukturen, die bei der Arbeit eingehalten werden sollten. Damit erhält der Unternehmer auch wirklich Qualität im Bereich Barrierefreiheit in der Werbung.