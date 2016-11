Beate Sarrazin lädt ein zur "Poetry Nacht um Acht"

Am 19.11.2016, Beginn 20:00 Uhr, lädt Beate Sarrazin zur "Poetry Nacht um Acht" ins Theater Anderswo ein: Naheweg 25, 40699 Erkrath, Tel.: 01787867782.

Theater Anderswo bietet mit diesem Event Poetry Slammern die Möglichkeit, ihre Geschichten, Texte und Gedichte zu präsentieren. Ob phantasievoller Geschichtenerzähler oder wortgewandter Rap-Künstler - eine kurzweilige und abwechslungsreiche Begegnung zwischen Künstlern und Publikum ist garantiert. - Beate Sarrazin wird an diesem Abend in einer kleinen Performance ihren Text "Die Oase am Horizont" vortragen. Die Hauptperson der Geschichte gerät in eine extreme Notlage. Um ihrer ausweglosen Situation zu entkommen, vertraut sie sich afrikanischer Magie an und lernt deren Macht kennen. Die Erzählung geht zurück auf eigene Erfahrungen der Autorin in Westafrika. - Infos: http://www.beatesarrazin.de - Wer mitmachen möchte kann sich wenden an: Beate Sarrazin, Tel.: 01787867782,

Die Theaterstücke Beate Sarrazins haben eine starke internationale Ausrichtung. Sie sucht in ihrem Wirken stets die Zusammenarbeit mit anderen Musikern, Tänzern und Malern "schafft so als Autorin und Regisseurin andersartige, tiefe Inszenierungen. "Die intensivste Form der Begegnung mit einer fremden Person ist es, sich in sie zu verwandeln. Theater ist so faszinierend, weil durch die Verwandlung eine Identifikation möglich ist", so die Schauspielerin. In den Stücken von Theater Anderswo zeigt sich eine Vorliebe für gebrochene Charaktere, die widersprüchlich sind und scheitern, aber trotzdem oder gerade deswegen etwas sehr Liebenswertes haben. "Wer scheitert", so Beate Sarrazin, "weiß mehr. Im glitzernden Scherbenhaufen ist das Funkeln der Welt eingefangen."