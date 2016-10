Beharrlichkeit zahlt sich aus - Stipendienvergabe bei Praktikawelten

Alle Jahre wieder – auch in diesem Jahr hat die Praktikawelten GmbH wieder eine Vielzahl an Auslandsstipendien vergeben.

Am Montag, den 26. September 2016, fand der große Stipendienauswahltag statt. Hierzu wurden alle Bewerber in den Hauptsitz nach München eingeladen.Nach einem Tag voller persönlicher Interviews und Arbeitsaufgaben wurden in einer feierlichen Verleihung die neuen Stipendiaten für die Länder Australien, Kanada, Argentinien, Peru und Ghana bekannt gegeben.

Max K., der sich bereits im Vorjahr beworben hatte, ereilte die Freude ganz besonders: „Ich freue mich so, dass es diesmal endlich geklappt hat!“

„Max hat uns nicht nur durch seine Lebensgeschichte, sondern auch durch sein soziales Engagement überzeugt. Was uns besonders fasziniert hat, waren sein Charisma und die Motivation, nicht aufzugeben und es einfach noch einmal zu versuchen“, so Sandra Geisler, die die Vergabe moderierte.

Das Besondere an den Auslandsstipendien ist, dass alle Interessenten eine Chance bekommen, an einem der weltweiten Programme teilzunehmen und dabei die eigenen interkulturellen Kompetenzen zu erweitern – unabhängig vom familiären Hintergrund.

Stipendienvergabe im Office in München

Die schulischen Noten bzw. die Universitätsergebnisse werden hier ganz bewusst nicht als Auswahlkriterium herangezogen. Vielmehr sind der soziale Aspekt und das karitative Engagement der Stipendiaten wichtig.

Mit der tatkräftigen Unterstützung der langjährigen Partner und Sponsoren, MAPFRE Assistencia und Explorer Fernreisen, werden neben den verschiedenen Programmen im Bereich Freiwilligenarbeit, Praktikum und Work & Travel, auch Flüge und Versicherungen voll finanziert.

Der Geschäftsführer Hartmut Hezel hat bereits jetzt angekündigt, dass es im nächsten Jahr noch mehr Stipendien mit insgesamt zehn Freiflügen geben wird.

Praktikawelten gratuliert allen Stipendiaten, die nun ihren Traum einer einmaligen Auslandserfahrung verwirklichen können. Sie werden viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihr zukünftiges Leben positiv beeinflussen und einen klaren beruflichen Vorteil bei zukünftigen Arbeitgebern schaffen.

Alle Infos sowie die aktuelle Stipendienübersicht gibt es unter https://www.praktikawelten.de/foerdermittel/auslandsstipendien .



