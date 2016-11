So richtig kalt war es in den letzen Tagen. Jetzt kommt auch noch Regen und Schnee. Es ist also ziemlich ungemütlich.

Mal Winterwetter, mal Schmuddelwetter eben. Das geht vielen so richtig aufs Gemüt. Damit zu allem Überfluss aber noch nicht genug. Bei diesem Wetter melden sich häufig auch noch die Gelenke, sie schmerzen, sind entzündet und jeder Schritt tut weh. Und dabei wäre es doch gerade auch bei diesem Wetter so wichtig, sich viel in der Natur zu bewegen. Das tut Körper und Seele gut. Wenn die schmerzenden Gelenke nicht wären. Was ist also tun?Nichts, und verbissen dem Schmerz trotzen? Das ist zwar heroisch, hilft auf Dauer jedoch nicht weiter. Macht die Sache vermutlich nur noch schlimmer. Wir wissen, dass die schmerzenden Gelenke Ausdruck von Verschleißerscheinungen sind, die sich in der nasskalten Jahreszeit auch noch entzünden können. Natürlich kann man Schmerzmittel nehmen. Das hilft kurzfristig gegen Schmerz und Entzündung, beseitigt aber nicht dessen Ursachen. Zudem besteht die Gefahr, dass man die Schmerzmittel länger nimmt als es eigentlich gut wäre. Was kann man alternativ tun? Nun, man kann natürlich die Ursachen der Schmerzen, also die Verschleißerscheinungen und die Entzündungen angehen. Dazu hat uns die Natur Lösungen an die Hand gegeben. Es gibt heute wissenschaftlich gut erprobte Knorpelschutzstoffe, die in der Lage sind, das Fortschreiten der Knorpelzerstörung zu bremsen und Entzündungen zu hemmen. Zwei dieser wirksamen Substanzen, es handelt sich um Glucosamin und Chondroitin, kann man gemeinsam auch als Tabletten schlucken. Mit ArtVitum gibt es ein Präparat, das die beiden Gelenkschutzstoffe enthält und mit dem viele Anwender gute Erfahrungen bei Gelenkverschleiß gemacht haben. Die Dosierung von Glucosamin und Chondroitin ist dabei so gewählt, dass sie bei Einnahme von 2x2 kleinen Tabletten täglich genau der in wissenschaftlichen Studien überprüften Dosis entspricht. Die Tabletten sind frei von Zucker, Lactose, Gluten und Farbstoffen. Artvitum als Monatspackung sowie in der günstigen 3- und 6-Monatspackung kann direkt bei der Firma oder bequem über http://www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bestellt werden. Auch in vielen Apotheken und Internetapotheken ist es verfügbar.

Navitum Pharma GmbHTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: http://www.navitum-pharma.com facebook: http://facebook.de/navitum