Bei Kräuter Mix steigen die Mitarbeiter aufs günstige Leasing-Fahrrad um

E-Bikes liegen im Trend und werden immer beliebter. Das hat das Abtswinder Unternehmen Kräuter Mix erkannt, das seinen Beschäftigten seit Neuestem ermöglicht, ein Elektrofahrrad über ein attraktives Leasing-Angebot zu erwerben.

Damit sparen die Mitarbeiter nicht nur bares Geld, sondern fördern mit dem Umstieg aufs Rad auch die Umwelt und ihre eigene Gesundheit.

In seinen Umweltzielen hat sich Kräuter Mix dafür ausgesprochen, den Ausstoß von Kohlendioxid weiter zu reduzieren. Als Hersteller von pflanzlichen Rohstoffen ist dem mittelständischen Familienbetrieb, der seine Produkte weltweit einkauft und in Abtswind verarbeitet, der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen seit fast 100 Jahren ein besonderes Anliegen. Deshalb unterzieht sich Kräuter Mix jährlich einer unabhängigen Überprüfung seiner Umweltstandards im Rahmen der EMAS-Zertifizierung. Gleichzeitig arbeiten die 330 Mitarbeiter kontinuierlich daran, die Umweltleistung ihres Unternehmens zu verbessern. Mit dem Fahrrad-Leasing können die Mix-Mitarbeiter ein weiteres Stück zur Umsetzung der Umweltziele beitragen. „Immer mehr steigen vom Auto aufs Rad um“, stellt Personalreferentin Sabrina Klinger fest, die auch Mitglied des EMAS-Teams bei Kräuter Mix ist. „Für uns als sportliches Unternehmen ergänzt das Fahrrad-Projekt unsere betriebliche Gesundheitsförderung. Die Bewegung an der frischen Luft mindert Stress und sorgt für ein gesundes Herz-Kreislauf-Training.“

Durch die Vorteile der Gehaltsumwandlung können Mitarbeiter von Kräuter Mix günstig ein Fahrrad erwerben. (Foto Tina Kautler / Kräuter Mix)

Die Mitarbeiter profitieren auch aus einem anderen Grund: Durch das Firmen-Leasing im Rahmen der steuerbegünstigen Gehaltsumwandlung sparen sie nach 36 Monaten rund ein Drittel des Barverkaufspreises. Außerdem übernimmt Kräuter Mix in dieser Zeit die Kosten für die Fahrradversicherung. Seit Beginn der Aktion im Mai machten 32 Beschäftigte von dem Angebot Gebrauch. Weitere dürften folgen, wenn nach dem Sommer traditionell die Preise für Fahrräder sinken. Die E-Bikes nutzen die Mitarbeiter aber nicht nur, um an die beiden Werksstandorte Abtswind und Wiesentheid zu kommen, nachdem sich Kräuter Mix seit Jahren an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ beteiligt. Regelmäßig gibt es bei Kräuter Mix die Möglichkeit, an gemeinsamen Radtouren durch den Landkreis Kitzingen teilzunehmen.