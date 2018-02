Beim Eddie Bauer Winter-Outdoor-Festival in Berchtesgaden heißt es für begeisterte Schneeschuhwanderer: LIVE YOUR ADVENTURE

Taufkirchen, 12.02.2018 – Beim Kick-Off des 7. Berchtesgadener Land Winter-Outdoor-Festivals vom 2.- 4. März 2018 ist die amerikanische Outdoor-Bekleidungsmarke Eddie Bauer mit am Start.

Denn dann heißt es für begeisterte Outdoor-Enthusiasten und Schneeschuhgänger: Hinaus in die Natur. Auf drei unterschiedlichen Touren können die Naturliebhaber 4-, 8- oder 12-stündige Schneeschuhtouren gehen und das Panorama des Berchtesgadener Landes rund um den Jenner, übers Rossfeld oder den Kehlstein genießen.Das gesamte Team des Winter-Outdoor-Festivals wird von der amerikanischen Outdoor-Bekleidungsmarke Eddie Bauer ausgestattet, die bereits Outdoor-Bekleidungsausstatter der 24h Trophy ist. Getreu dem Motto des amerikanischen Unternehmens: „Live your adventure“, begleitet Eddie Bauer beim kommenden Winter-Outdoor-Festival wieder Abenteurer und berichtet unter: http://www.liveyouradventure.de über die Erlebnisse einzelner begeisterter Winter-Wanderer.Bernd Niemeyer, Chief Marketing Officer bei Eddie Bauer blickt voller Erwartung auf das Winter-Outdoor-Festival: „Als Outdoor- und Guide-Brand, ist es für uns von großer Bedeutung die Winter-Abenteurer im Schnee zu begleiten und über ihre Erlebnisse zu berichten“, sagt er. „Wir statten das gesamte Team des Winter-Outdoor-Festivals aus und verlosen aktuell unter: http://www.facebook.com/EddieBauerDE/ zwei Tickets und Eddie Bauer Winter-Outdoor-Outfits für Abenteurer, die gerne eine der Schneeschuhtouren gehen möchten“, berichtet Niemeyer.



Outdoor-Bekleidung von Eddie Bauer

Die amerikanische Outdoor-Marke Eddie Bauer arbeitet seit ihrem Bestehen mit weltweit über 35 Guides und Athleten zusammen, die die Produkte unter härtesten Bedingungen testen und mit entwickeln. Eddie Bauer selbst, der im Jahr 1936 die Daunenjacke erfand und patentieren ließ, war ein Angler und Guide, der seine Produkte selbst ausprobierte. Seit über 90 Jahren ist das Unternehmen im Outdoorbereich aktiv und bringt jedes Jahr neue Outdoor-Innovationen, wie aktuell die neue und mit mehreren Awards ausgezeichnete EVERTHERM Daunenjacke ohne Steppnähte, auf den Markt. Sie wurde von Skitourenführer Erik Leidecker in Island und Norwegen, vom Alpin-Klettersportler Seth Waterfall auf dem Kilimanjaro, vom Alpin-Kletterführer Dave Hahn auf dem Denali und von Klettersportler Ben Ditto in den Sierras getestet.

Winter-Outdoor-Festival Highlights

Neben den einzigartigen Panorama-Wanderungen gibt es für die Teilnehmer des Outdoor-Winter-Festivals jeweils einen Preis der Outdoor-Marke Eddie Bauer, der Explorer Hotels und eines weiteren Sponsors zu gewinnen. Vor Ort präsentiert Eddie Bauer Highlights der Winterkollektion. Zum krönenden Abschluss findet am Ende für alle Teilnehmer eine große Pasta-Party statt.



Eddie Bauer

Eddie Bauer ist eine aktive Outdoor-Marke mit qualitativ hochwertiger Outdoor-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Outdoor-Ausrüstung. Seit fast 100 Jahren stattet Eddie Bauer Amerika mit Outdoor-Bekleidung aus und inspiriert Menschen dazu, ihre Abenteuer zu leben. Eddie Bauer Produkte sind in Deutschland online über http://www.eddiebauer.de sowie in den USA und Kanada in über 400 Läden aber auch in anderen internationalen Märkten erhältlich.

7. Berchtesgadener Land Winter-Outdoor-Festival

Das Winter-Outdoor-Festival findet vom 2.bis 4. März in Berchtesgaden statt. Basecamp und Mitsponsor ist das Explorer Hotel Berchtesgaden. Termine für die Schneeschuh-Touren: 12h Kehlstein-Panoramawanderung: Samstag, 3. März, 8 – 20 Uhr, 26km, 1.400 Hm. 8h Rossfeld-Panoramawanderung: Samstag, 3. März, 11:45 – 19:45. 19,5 km, 480 Hm, 4h Jenner-Panoramawanderung: Sonntag, 4. März, 10:15 – 14:15 7,5 km, 740 HM.

http://www.24h-trophy.de/ticketshop/

Live your adventure

Seit letztem Jahr führt Eddie Bauer die Aktion Live your adventure! durch mit der das Unternehmen Menschen inspirieren möchte, ihr Abenteuer in der Natur zu leben. Mit anderen Worten: „Genießt die Natur und lebt euer Abenteuer“. Egal ob beim Spazierengehen, Wandern, Bergsteigern oder Klettern, beim Ski- oder Snowboardfahren, beim Schneeschuhwandern oder Schlittenfahren. Das Abenteuer in der Natur steht bei Eddie Bauer an erster Stelle. Alle Berichte unter: http://www.liveyouradventure.de .

Winter-Outdoor-Festival Gewinnspiel-Teilnahme unter: http://www.facebook.com/EddieBauerDE/

Pressekontakt

MELANIE SYRING PUBLIC RELATIONS

Melanie Syring

Am Bruch 18

34537 Bad Wildungen

Tel. 05621 798924

Email: