Beitragserhöhung PKV Barmenia 2017

Die Barmenia private Krankenversicherung wird ihre Tarife zum 01.01.2017 bei Bestandskunden erhöhen.

Besonders betroffen ist die Tarifreihe VC, so ein Unternehmenssprecher. Die gesunkene Verzinsung der Altersrückstellungen und die „normalen“ Gründe für Beitragserhöhungen schlagen zu Buche. Auch andere Bestandstarife sind von der Beitragsanpassung 2017 betroffen.

Die Barmenia gehört zu den Top Ten der deutschen privaten Krankenversicherung und hat in den letzten 30 Jahren unserer Betrachtungszeit immer ein vernünftiges und ausgeglichenes PKV-Angebot angeboten. In 2015 konnte die Barmenia im Verhältnis zu den Mitbewerbern sogar ein leichtes Plus beim Saldo der Verschiebung von Altersrückstellungen innerhalb der PKV verzeichnen. Mit anderen Worten: Es sind mehr PKV-Versicherte zur Barmenia gewechselt als umgekehrt. Dennoch müssen die hohen Beiträge Monat für Monat bezahlt werden.

Lösung: Der kostenlose PKV-Tarifwechsel innerhalb der Barmenia.

Wichtig hierbei ist das Wort „kostenlos“. Denn nur wer keinerlei Kosten durch den Tarifwechsel hat, kommt sofort in den Genuss der niedrigeren Beiträge. Da die Tarifoptimierung ohne Beratung für den Laien nicht zu empfehlen ist, stellt sich die Frage nach dem Beratungsunternehmen.

Die hc consulting AG aus Köln ist nach eigenen Angaben der Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel. Bezahlt wird der PKV-Makler von der Barmenia direkt. Die Versicherung hat vorgesorgt: In den laufenden Monatsbeiträgen sind Verwaltungskosten einkalkuliert. Hiervon erhält die hc consulting AG einen Anteil und kann so die volle Beratungsleistung erbringen. Die nötige Maklervollmacht kann täglich widerrufen werden.

Unter http://www.pkv-Tarifwechsel.org wird ein unabhängiges Portal zum Thema betrieben.

Der eigentliche und kostenlose Tarifwechsel kann jederzeit bei http://www.hcconsultingag.de in die Wege geleitet werden.