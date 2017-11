Beko Technologies unterstützt in der Lehre

KIN-Lebensmittelinstitut und Beko Technologies nutzen Synergien Neuss, 27. November 2017 – Die Beko Technologies GmbH kooperiert ab 2018 mit dem Lebensmittelinstitut KIN e.V., Neumünster.

Der Spezialist für die sterile Aufbereitung von Druckluft und der größte Ausbilder von Lebensmitteltechnikern entwickeln gemeinsam ein neues Schulungskonzept. Ab dem nächsten Semester wird der Lehrplan der Studenten am KIN-Institut um den Bereich Druckluftaufbereitung erweitert. Auch das für die Lehre erforderliche technische Equipment stellt Beko Technologies zur Verfügung.

„Das Medium Druckluft kommt in vielen Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Eine einwandfreie Druckluftqualität ist daher notwendige Voraussetzung für ein sicheres Endprodukt“, sagt Norbert Strack, Geschäftsführer der Beko Technologies GmbH. „Die Stärkung des Bewusstseins für diese entscheidende Rolle der Druckluft ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch die Zusammenarbeit mit dem KIN-Institut können wir unser langjähriges Branchen-Know-how in der Aufbereitung von Druckluft an Studenten weitergeben und Synergien nutzen“, so Strack weiter.

Praxisnahes Studium ermöglicht wertvolle Einblicke

Ziel ist es, den Studenten Grundlagen der Druckluftaufbereitung und Messtechnik sowie deren Nutzen zu vermitteln. Um praktische und empirische Einblicke zu ermöglichen, stellt Beko Technologies dem Institut eine Druckluftaufbereitungsanlage sowie das TÜV-zertifizierte Messtechniksystem METPOINT OCV für das neue Technikum zur Verfügung. Darüber hinaus wird Beko Technologies als Mentor die Bachelor- und Masterarbeiten interessierter Studenten des KIN betreuen und ihnen damit die Chance geben, direkten Einblick in die technischen Hintergründe der Druckluftaufbereitung zu nehmen.

Synergien nutzen durch Kooperation und Wissenstransfer

„Wir freuen uns, unser Wissen in der Aufbereitung von Druckluft an Studenten weitergeben und in der Lehre mitwirken zu können. Wir planen außerdem, Synergien mit dem KIN-Lebensmittelinstitut im Bereich Industrie 4.0 zu nutzen“, so Thorsten Lenertat, Global Account Manager bei Beko Technologies und Initiator der Kooperation. Auf der Anuga FoodTec im März 2018 in Köln werden Beko Technologies und das KIN-Institut die Verknüpfung von Lebensmittel- und Drucklufttechnik an einem gemeinsamen Stand anschaulich demonstrieren.