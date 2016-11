Beleuchtungsshopping per Handy - Die Lampenwelt GmbH stellt ihre runderneuerte Shopping-App vor

Schlitz, 17.11.2016 – Ab sofort bietet die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Beleuchtung, unter dem Motto „Gesehen, gekauft, geliefert“ eine runderneuerte Version der Lampenwelt-App an. Mit dieser erhält man Zugang zu 340.000 Artikeln, welche sofort ab Lager lieferbar sind.

Push-Nachrichten, die den App-Nutzer sofort über neue Aktionen informieren, ergänzen den Funktionsumfang der Shopping-App.

Ob es sich um einen Geburtstag handelt, man Gäste zum Essen erwartet oder Weihnachten vor der Tür steht: Vielfach fühlt man sich schlichtweg überrumpelt. Man ist noch gar nicht richtig vorbereitet. Vielleicht fehlt uns für unseren lesebegeisterten Bekannten noch eine Stehlampe, die wir ihm als Geschenk überreichen können, sodass er seine Lieblingsromane fortan bei bestem Licht genießen kann. Vielleicht stellen wir fest, dass das Licht am Esstisch nicht wirklich gemütlich ist und wir dringend eine neue Esszimmerleuchte benötigen. Oder aber unsere Weihnachtsbeleuchtung hinkt hinterher, weil wir noch keine Zeit gefunden haben, uns in die überfüllten Kaufhäuser zu drängen und wir inzwischen ohnehin nur noch leere Regale vorfinden würden.

340.000 sofort versandbereite Artikel werden in der App angezeigt. | © Lampenwelt.de

Das mobile Shopping im Internet per Handy verändert die Lage drastisch. Oftmals fällt uns auf einer Zugfahrt oder beim Warten auf den Bus ein, dass wir noch dringend etwas brauchen und hätten auch gerade in diesem Moment Zeit, diesen Einkauf zu tätigen. Dann ist schnell das Handy gezückt und die Welt des Onlineshoppings nur einen Klick entfernt. Doch wie in dem reichhaltigen Angebot finden, was noch rechtzeitig zum persönlichen Wunschtermin geliefert werden kann? Mit der runderneuerten Lampenwelt-App erhält jeder, der dringend ein neues Beleuchtungsprodukt benötigt, eine hervorragende Einkaufsmöglichkeit. Denn in der Smartphone-App der Lampenwelt GmbH werden ausschließlich sofort versandbereite Beleuchtungsprodukte angezeigt. 340.000 lieferbare Artikel ermöglichen es hier, sehr schnell das neue Stehleuchten-Geschenk, die moderne LED-Esszimmerleuchte oder die Weihnachtslichterkette zu bestellen. Einen weiteren Vorteil bietet die Lampenwelt-App durch Push-Nachrichten, die den Nutzer sofort über neue, exklusive Aktionen informieren.

Alle Vorteile der Lampenwelt-App sowie die Download-Optionen finden Kunden unter: http://www.lampenwelt.de/info/app.html

Hier wird Kunden außerdem ein 20 €-Gutschein angeboten, welcher exklusiv in der App ab 120 € Bestellwert eingelöst werden kann.