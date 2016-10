Beliebter Trash feiert Premiere

Hatten Trashfilme früher das Stigma schlechter Produktionen, sind es heute bei einer breiten Masse beliebte und teuer produzierte Filme mit einer großen Fangemeinde.

Teilweise stehen sogar Promis in der Warteschlange um eine Rolle in einer solchen Produktion zu spielen.

So ist es auch beim neuesten und leider vermutlich letzten Film von Kultregisseur Jochen Taubert. In seinen vergangenen Produktionen hatten unter anderem bereits Jürgen Drews, Ralf Richter oder auch Martin Semmelrogge eine Rolle ergattert. In seinem neuen Werk 'Julia und Romeo, Liebe ist ein Schlachtfeld' welches am Sonntag den 30sten Oktober im Cinetech Kino in Ahaus Premiere feiert, spielt diesmal ein prominenter niederländischer Schauspieler deutscher Herkunft eine Hauptrolle.

Armin M Scheuten konnte gerade wegen seiner deutschen Herkunft in 2008 seine Karriere als Schauspieler in den Niederlanden und Belgien starten. Der Künstler gehört damit zu den beliebten Schauspielern im Benelux Raum. In Deutschland war er bereits bei Nickelodeon und dem WDR zu sehen, sowie in einer VIP Folge von Mieten kaufen wohnen.Und konnte Preise internationaler Festivals mit nach Hause nehmen. Mittlerweile produziert der gelernte Schauspieler aber auch Film und Fernsehproduktionen und führt Regie.

Neben Scheuten hat Willi Thomczyk, bekannt aus etlichen Ruhrgebietskomödien und der RTL Serie die Camper eine Rolle in Jochen Tauberts neuestem Werk. Sowohl Scheuten als auch Thomczyk werden zur Premiere als Gäste erwartet. Auch werden an diesem Abend die Taubert Awards für die beste weibliche und männliche Rolle vergeben.

Jochen Taubert hat angegeben sich mit seinem Filmteam Stadtlohn in Zukunft mit Dokumentationen und Tierfilmen zu beschäftigen. Natürlich hoffen die Fans der weltweit beachteten Kultfilme dass es sich hierbei um einen Scherz handelt. Man wird abwarten müssen.