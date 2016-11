Benjamin Hübler von der Consorsbank Nürnberg ist „Project Manager of the Year 2016“

Internationaler Projektmanagerverband IAPM kürt Deutschlands besten Projektmanager

Frankfurt, 11. November 2016 – „Project Manager of the Year“ – dieser Titel wird jedes Jahr vom Projektmanagerverband IAPM (International Association of Project Managers - http://www.iapm.net ) an den besten Projektmanager Deutschlands vergeben. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an Benjamin Hübler, Business Engineer bei der Consorsbank in Nürnberg. Er überzeugte die Jury durch seine Expertise in den unterschiedlichsten Unternehmensfeldern und die Fähigkeit, empathisch vernetzt zu handeln und zu denken.



Dazu Hübler: „Die Auszeichnung freut mich sehr. Ich sehe sie gleichermaßen als Bestätigung für meine Art, Projekte zu leiten, wie auch als Ansporn für die Zukunft. Denn Projektmanager werden sich künftig immer enger mit anderen Fachbereichen innerhalb des eigenen Unternehmens vernetzen müssen, um erfolgreich zu agieren. Das war zwar schon früher so, wird aber künftig noch dringlicher werden, weil der normale Arbeitsalltag zunehmend agiler wird. Und das lässt sich am besten im Team meistern“.

Mit dem Preis ehrt die IAPM (http://www.iapm.net ) durch sie zertifizierte Projektmanager für herausragende Leistungen. Die Wahl ist das Ergebnis eines Profilvergleichs der besten IAPM Certified Senior Project Manager der letzten zwölf Monate. Hübler hatte die Zertifizierung im Dezember 2015 abgelegt.



Künstler des Kompromisses: Empathie als wichtiger Erfolgsfaktor

Die IAPM (http://www.iapm.net ) verleiht die Auszeichnung auf der Grundlage von drei neutralen Bewertungskriterien: „Projektmanagementwissen“, „Erfahrung in der Projektleitung“ und „Persönliches Verhalten im Projektumfeld“. So hatte Hübler die umfassende Prüfung zum Certified Senior Project Manager (IAPM) mit sehr guten Ergebnissen bestanden, bei der Bewertung seiner Projektmanagement-Erfahrungen ein sehr hohes Scoring erzielt und hatte sehr gutes Feedback von seinem Arbeitgeber hinsichtlich seiner Arbeitsweise erhalten. Neben seinen breiten Fachkenntnissen und der Fähigkeit, sich schnell in neue Projektthemen einzuarbeiten, wurde Hübler besonders für seine Empathiefähigkeit gelobt. So bringt er Teammitglieder hinter sich und das Projekt und präsentiert sich zudem externen Partnern als Gesprächspartner auf Augenhöhe. Diese sogenannten Soft Skills werden bei IAPM Zertifizierungen besonders stark gewichtet und bestätigten die Juroren bei der Preisvergabe in ihrer Entscheidung.

Hübler war in den vergangenen acht Jahren in diversen Positionen im Projektmanagement für E-Commerce, digitale Kommunikation und Veranstaltungen tätig.Bei der Consorsbank startete er im April 2015 mit dem Projekt „Gold Online“, mit dem die Direktbank ihren Kunden das digitale Handeln mit physischem Gold über ihre Online-Plattform ermöglicht. Das Projekt zeichnete sich durch die Koordination eines großen Projektteams, Komplexität, zahlreiche technische Schnittstellen, die parallele Aussteuerung gleich mehrerer externer Partner sowie langwierige und herausfordernde Vertragsverhandlungen aus.

„Benjamin Hübler bewies sich in diesem Zusammenhang als echter Künstler des Kompromisses“, so sein Vorgesetzter Dieter Schill, Senior Team Head bei der Consorsbank. „Seinem Verhandlungsgeschick und Durchhaltevermögen ist es zu verdanken, dass wir heute eine erfolgreiche Plattform für den digitalen Goldhandel vorzuweisen haben“.