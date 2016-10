Berlin Foto Biennale. 06.-30. Oktober 2016

Im Oktober findet in Berlin wieder das größte deutsche Fotofestival, der Europäische Monat der Fotografie Berlin, statt.

Als Associated Partner des EMOP Berlin eröffnet am 6. Oktober die erste Berlin Foto Biennale – gleichzeitig vierte Ausgabe der Biennial of Fine Art & Documentary Photography.

Unter dem Titel Emotions and Commotions Across Cultures werden in den mondänen Räumlichkeiten des Palazzo Italia 1230 Werke von 446 Fotografen aus 41 Ländern aller Kontinente gezeigt – unter ihnen 65% Frauen, die mit dem Julia Margaret Cameron Award for Women Photographers ausgezeichnet wurden.

Das Spektrum der Biennale reicht von Dokumentar- und Naturfotografie über Portrait- bis hin zu Experimentalfotografie. Die Biennale würdigt eine große Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen aus unterschiedlichen Kulturen und präsentiert eine Übersicht der verschiedenen zeitgenössischen Denkschulen, von den Vereinigten Staaten bis China, von Australien bis zur Türkei, vom Senegal bis nach Mexiko.

Als Ehrengast der Biennale zeigt der Magnum-Fotograf Steve McCurry in seiner Einzelausstellung "Retrospective" 130 seiner beeindruckendsten Werke.

Ein Fotoessay des Nachwuchstalents Yusuke Suzuki über die Flüchtlingskrise auf Lesbos und das Chaos im syrischen Aleppo ist ebenfalls in dieser umfassenden Ausstellung enthalten.

Die Biennale fängt internationale Trends in der Fotografie ein und präsentiert ein Kaleidoskop der Wahrnehmungen und Empfindungen. So entsteht eine fotografische Chronik unserer Zeit mit all ihren Emotionen und Turbulenzen ('emotions and commotions').

Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Werke wird an die Kinderhilfsorganisation 'Save the Children' gespendet.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog gleichen Titels im Kehrer Verlag.

Künstlerischer Leiter: Julio Hirsch-Hardy

Kuratoren: Analy Werbin, Julio Hirsch-Hardy and Victoria Werbin