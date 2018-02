Berlin ist die Job-Hauptstadt: Über 450.000 veröffentlichte Stellenangebote im vergangenen Jahr

Berlin, 22. Februar 2018 – Unter den deutschen Metropolen liegt Berlin bei der Zahl der veröffentlichten Stellenangebote mit weitem Abstand vorne.

Anzahl Stellenangebote Top 15 Städte Deutschland 2017

Im Jahr 2017 wurden rund 457.500 Jobangebote in der Hauptstadt veröffentlicht. An zweiter und dritter Stelle folgen Hamburg und München, allerdings mit fast 180.000 bzw. über 200.000 weniger Stellenanzeigen. Dies ist das Ergebnis einer Stellenmarktanalyse der Personalmarktexperten von index Anzeigendaten, bei der rund 2,1 Millionen Stellenausschreibungen aus 340 Print- und Onlinemedien, mehr als 100.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet wurden. Analysiert wurden die Jobangebote der 15 größten deutschen Städte.Betrachtet man die absolute Zahl an Stellenangeboten, hat die Hauptstadt ganz klar die Nase vorn. Insgesamt wurden mehr als 457.500 Stellen in Berlin ausgeschrieben, gefolgt von Hamburg (279.000) und München (254.800). Die drei bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands haben somit auch die meisten Jobs zu bieten.

In Berlin vor allem IT-Fachleute gefragt

Betrachtet man die Stellenausschreibungen in Berlin nach Branchen, gehörten Informations- und Kommunikationsunternehmen zu den größten Stellenanbietern (30.000), gefolgt von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistern (28.700). Auch im Gesundheits- und Sozialwesen (24.400), im Handel (20.500) und in der Verkehrs- und Logistikbranche (20.200) herrschte großer Personalbedarf. Zudem schrieben Personaldienstleister branchenübergreifend rund 264.500 Stellen aus, was nur wenig verwundert: Auch Berliner Unternehmen haben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen und greifen immer häufiger auf externe Unterstützung bei der Suche nach qualifizierten Bewerbern zurück.

Die Top 5 Branchen in Berlin

Information und Kommunikation: 30.000 Positionen

Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen: 28.700 Positionen

Gesundheits- und Sozialwesen: 24.400 Positionen

Handel: 20.500 Positionen

Transport und Logistik: 20.200 Positionen

Die meisten Jobangebote pro Einwohner in Düsseldorf

Setzt man die Anzahl der Stellenangebote ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, ergibt sich unter den Top 15 der deutschen Großstädte ein anderes Bild. Mit 0,28 Stellenausschreibungen pro Einwohner gibt es in Düsseldorf das größte Jobangebot. Ähnlich groß ist das Pro-Kopf-Angebot in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden (0,24). Das geringste Angebot haben Jobsuchende in Duisburg: Hier wurden im vergangenen Jahr nur 0,06 Stellen pro Einwohner ausgeschrieben.