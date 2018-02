Berlin und Hamburg beliebteste Städte für Gruppenreisen in Deutschland

A&O HOTELS and HOSTELS veröffentlicht interaktive Deutschlandkarte mit 30 Städten zur Organisation von Gruppenreisen

„Eine Klassen- oder Kursfahrt zu organisieren ist mit viel Arbeit verbunden. Im Vordergrund unserer kompakten Übersicht stehen daher Aktivitäten, Angebote und Locations, die für größere Gruppen geeignet sind“, so Phillip Winter, Chief Marketing Officer der A&O-Hotelgruppe.

Zu jeder Destination in der Map erfährt der User weiterführende Informationen: u. A. Kulturhighlights, Gruppenrabatte für den öffentlichen Nahverkehr, besondere Locations im Bereich Natur/Erholung/Sport sowie Durchschnittspreise für Stadtrundfahrt, Schwimmbadeintritt und Mittagessen im Restaurant. Abgerundet werden die Daten durch Insidertipps von regionalen Bloggern. Mit Filtern können persönliche Präferenzen auf der Deutschlandkarte eingestellt werden.

Metropolen sind beliebt bei jungen Reisegruppen, Großstädte locken ältere Reisende

Berlin und Hamburg sind deutschlandweit die beliebtesten Ausflugsziele für Gruppen, trotzdem bestimmen besonders regionale Vorlieben die Ziele für Gruppenreisen: So zieht es Bayern nach München, die Norddeutschen bevorzugen Bremen; Leipzig sowie Dresden sind die Favoriten unter den Ostdeutschen. Interessant ist auch, dass Ältere im Gegensatz zu Jüngeren kleinere Städte unter 500.000 Einwohnern wie Heidelberg und Erfurt lieber in Betracht für ihre nächste Reise ziehen.

Dies ergab eine vom 15.11. – 22.12.2017 durchgeführte Onlinebefragung von 450 Teilnehmern.

Die vollständigen Ergebnisse sind unter https://www.aohostels.com/de/reisefinder-gruppen/ zu finden.

Über A&O HOTELS and HOTELS

Seit 2000 betreiben A&O HOTELS and HOSTELS in 20 Städten Europas 32 Häuser mit rund 23.000 Betten und ist damit der größte Hostelanbieter Europas. Im Mai 2017 wurde das A&O Copenhagen Nørrebro, im Juli das A&O Venice Mestre und im Oktober das A&O Bremen Hauptbahnhof eröffnet. Zudem steht für 2018 u.a. eine weitere Eröffnung in Frankfurt am Main bevor. Rund 19.600 Schul- und Gruppenfahrten vertrauen auf den Service und die Qualität der Kette.



