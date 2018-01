Berliner Startup Medlanes sorgt für Boom von Hausarztbesuchen

Berlin, 16.01.2018 Täglich gibt es fast 500 Anrufe, täglich sind mehr als 100 qualifizierte Haus- und Fachärzte unterwegs zu den Patienten nach Hause: Das Berliner Medizinnetz Medlanes sorgt seit Jahresbeginn für einen Boom von ärztlichen Hausbesuchen in der Hauptstadt. „Jedes Jahr wächst Berlin um mehr als 50.000 Menschen, und somit auch das Bedürfnis nach ambulanter Behandlung in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus“; sagt Medlanes Gründer Dr. Emil Kendziorra, 31, in seinem Kreuzberger Büro.

„Wir versorgen auch immer mehr Ausländer, die in Berlin arbeiten oder studieren – sogenannte „Expats“, so der Arzt Kendziorra. Diese Zielgruppe schätze den Medlanes-Service, Ärzte per Anruf oder Anfrage per App innerhalb von ca. 1 Stunde bei allen Beschwerden nach Hause kommen zu lassen, ganz besonders.Besonders gefragt seien Kinderärzte, Internisten und Orthopäden. Kendziorra: „Privatversicherte bekommen den ärztlichen Hausbesuch rund um die Uhr voll erstattet, aber auch gesetzlich Versicherte können das Angebot als Selbstzahler nutzen. Unsere Kooperationsärzte rechnen bei gesetzlich Versicherten nach Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab.“ In der Regel müsse mit einer Rechnung ab 80 EUR gerechnet werden. Dafür müssten Patienten aber nicht ihr Haus verlassen – weder für ein Rezept noch für eine Krankschreibung. Die Medlanes-Kooperationsärzte kümmerten sich um alles.In weniger als zwei Jahren hat Medlanes nach Angaben von Dr. Kendziorra deutschlandweit rund 25.000 Patienten versorgt, neben Berlin vor allem in Hamburg, Rhein-Ruhr, Frankfurt und München. In einer Befragung hätten den ärztlichen 24/7 Dienst die überwältige Mehrheit aller Patienten mit hervorragend bewertet, sie seien sehr zufrieden gewesen.

Medlanes hatte 2016 eine Finanzierung von AXA erhalten: