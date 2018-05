Berliner Startup eröffnet CityHub

Berlin, den 30.05.2018: Heute startet im Prenzlauer Berg der erste CityHub Berlins. In dem Modellprojekt testen die fünf größten Paketdienstleister Deutschlands die Auslieferung mit Cargobikes auf der letzten Meile.

Es ist nicht das einzige Projekt dieser Art in der Stadt. Fast gleichzeitig startet der CityHub des Logistik-Startup Imagine Cargo.

CityHub - Knotenpunkt für urbane Logistik

CityHubs sind das fehlende Puzzleteil für nachhaltige urbane Logistik. In einem ständig wachsenden Logistikmarkt kämpfen alle Transportunternehmen darum, ihren Betrieb effizienter, schneller und flexibler, aber gleichzeitig auch nachhaltiger zu gestalten. Was ihnen bislang fehlt, sind lokale Distributionszentren (CityHubs), die sich für kleinere und nachhaltigere Lieferfahrzeuge wie Cargo-Bikes oder Cargo-Trikes eignen. Die bestehenden Logistikzentren befinden meist im äußeren Stadtbereich und entsprechen nicht den Anforderungen einer schnellen, flexiblen und nachhaltigen Logistik.

Deshalb entstehen in Berlin nun erste CityHubs als urbane Umschlagplätze. Neben dem Modellprojekt von DHL & co. startet zwischen Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain ab Mitte Juni ein weiterer CityHub, betrieben vom Berliner Startup ImagineCargo.

Startup stärkt nachhaltige Logistik

ImagineCargo nutzt das Depot für eigene Paketzustellungen. Im Gegensatz zum CityHub der Großen öffnet das Startup sein neutrales Distributionszentrum aber auch für andere Logistikunternehmen. Auf einer Fläche von zunächst 150 qm können Lieferungen innerhalb dieser Bezirke umgeschlagen werden. Um gezielt nachhaltige urbane Transportunternehmen zu unterstützen, ist das Konzept des Startups schnell auf mehrere hundert Quadratmeter skalierbar. Mit Liefery, Velogista und Urban Cargo konnten bereits erste namenhafte und lokale Logistikpartner gefunden werden.



Imagine Cargo - Plattform für flexible und umweltfreundliche Lieferungen

ImagineCargo wurde Ende 2016 in Berlin gegründet mit dem Ziel, die urbane Paketlogistik nachhaltiger zu gestalten. Der Logistikdienstleister bietet Onlinehändlern das Beste aus zwei Welten: Über nur eine Schnittstelle kombiniert ihr System die nachhaltige und flexible Paketzustellung durch Lastenradkuriere mit der internationalen Abdeckung großer Carrier. Sowohl Bestell- als auch Tracking- und Retourenprozess sind über das System carrierübergreifend gelöst.

ImagineCargo übernimmt das gesamte Paketvolumen der E-Commerce-Unternehmen: lokal, national, international. Um die beste Servicequalität in möglichst vielen Städten zu gewährleisten, existiert ein Netzwerk von Fahrradkurier- und Fahrradlogistikern.