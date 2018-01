Beruflich und privat Vielreisende atmen auf: Evy Companion verwaltet Post, Termine und Zahlungen mit künstlicher Intelligenz

- Kölner Start-up analysiert und sortiert alle Dokumente und gibt Handlungsempfehlungen

- Zielgruppe: u.a. mehr als sechs Millionen Vielreisende wie Freiberufler, digitale Nomaden und Expats- App ab sofort zum kostenlosen Download für iOS (App-Store) und Android (Google Play)- Präsentation auf der Boot 2018 vom 20.1. bis 28.1.2018 (Halle 11 / D74.2)

Köln, 16. Januar 2018. Trotz rasanter technischer Entwicklungen und Mobilitätsversprechen, gibt es noch immer Fixpunkte im Alltag, die Menschen daran hindern, wirklich ortsunabhängig und mobil zu leben: Dies gilt unter anderem für die täglich eingehende Brief- und elektronische Post und den daraus entstehenden Dokumentenberg. Selbst bei digitalen Briefkästen muss dieser elektronische Berg noch immer aufwendig personengebunden bearbeitet werden. An diesem Punkt setzt der intelligente digitale Assistent Evy Companion des Kölner Start-ups Evy Solutions an. Mit ihm hat jeder seine Dokumente, Termine und Zahlungen immer im Griff. Ganz egal, wo und wann. Der Evy Companion steht ab sofort in den App-Stores für iOS (App-Store) und Google Play (Android) zum kostenlosen Download zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, das berufliche und private Leben unserer Kunden wirklich zu vereinfachen. Wir freuen uns sehr, allen, die beispielsweise im Urlaub, auf Dienstreisen oder in Abwesenheit ihre gesamte Post automatisch versorgt wissen möchten, einen intelligenten Assistenten bieten zu können, der weit über die statische Leistung eines digitalen Briefkastens hinaus geht“, sagt Michael Vogel, einer der Gründer und Geschäftsführer der Evy Solutions GmbH. „Wir haben zahlreiche Ideen, um den Nutzen durch zusätzlich Funktionen in den kommenden Monaten weiter zu erhöhen.“

Die auf künstlicher Intelligenz basierende Software arbeitet voll automatisch: Die tägliche Briefpost wird per Nachsendeauftrag an Evy Solutions geschickt, dort gescannt und dem Nutzer innerhalb von 24 Stunden nach Eingang aufbereitet in der App zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden auch E-Mails, PDFs und sogar Fotos von Belegen berücksichtigt. So hat der Nutzer wirklich alle seine Dokumente im Blick, ganz egal woher sie kommen. Sämtliche Dokumente werden mittels künstlicher Intelligenz inhaltlich ausgewertet, verschlagwortet und mit Handlungsempfehlungen versehen. Durch automatisch erzeugte – oder eigene – Schlagworte lassen sich Dokumente noch schneller finden und besser sortieren. Außerdem erkennt die Evy-Software wichtige Termine und Fristen und übernimmt sie in den persönlichen Kalender des Nutzers. Dokumente können an Dritte – wie Steuerberater und Rechtsanwalt – weitergeleitet und Rechnungen künftig direkt aus der App bezahlt werden. Benachrichtigungen (Push-Funktion, SMS) halten über wichtige Ereignisse und Vorgänge auf dem Laufenden. Die digitalisierten Dokumente werden mit modernsten Verschlüsselungstechniken verarbeitet und auf sicheren, in Deutschland betriebenen Servern abgelegt. Alle Dokumente werden in der App gespeichert und stehen somit immer und überall zur Verfügung – auch ohne Internet. Die Preise richten sich ganz nach den individuellen Bedürfnissen des Nutzers. Neben der Abrechnung gemäß dem tatsächlichen Verbrauch können Pakete ab 10 Euro pro Monat gebucht werden.

Zielgruppe: Vielreisende, kleinere Unternehmen und jeder der sein berufliches oder privates Leben vereinfachen möchte

Zur Zielgruppe des Evy Companion gehören die mehr als sechs Millionen Deutsche die geschäftlich oder privat viel auf Reisen sind. Zu ihnen zählen Freiberufler, digitale Nomaden und im Ausland arbeitende Expats. Viele von ihnen lassen sich ihre Post aufwendig nachschicken und verpassen dennoch wichtige Termine in der Heimat. Aber auch kleinere Unternehmen und jeder, der sein berufliches oder privates Leben vereinfachen möchte, können vom Evy Companion profitieren.

Hinweis: Evy Solutions auf der Boot 2018 in Düsseldorf vom 20.1. bis 28.1.2018: Halle 11 / D74.2