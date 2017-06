Berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich Industrie 4.0 an der RWTH Aachen

-Zertifikatskurs Communication in Modern Production Systems-

In einem fünftägigen Zertifikatskurs vom 04. - 08. September 2017 wird Fach- und Führungskräften des Maschinenbau- und Elektroingenieurwesens Fachwissen im Bereich der effizienten Produktionstechnik vermittelt. Der Kurs findet unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Tobias Meisen in Zusammenarbeit mit dem Cybernetics Lab an der RWTH Aachen statt.

Den thematischen Rahmen bilden Optimierungsprozesse einer digitalisierten und vernetzten Produktion. Unter dem Stichwort Industrie 4.0 werden die Kommunikationstechnologien moderner Produktionsanlagen zwischen und innerhalb der Spieler Mensch und Maschine behandelt.

Darin eingebettet wird in dem Kurs fundiertes Wissen über Cyber-physische Systeme vermittelt, das durch die direkte praktische Anwendung nachhaltig vertieft wird.

Während der gesamten Veranstaltung werden die fachlichen Inhalte konsequent durch Fachvorträge und konkrete Fallbeispiele aus der Praxis ergänzt, damit die Teilnehmer neu gewonnene Kenntnisse in ihren Berufsalltag integrieren können.

Ergänzend lässt sich dieser Kurs mit zusätzlichen Aufbaumodulen kombinieren, sodass er idealerweise als Basismodul innerhalb einer Expertenausbildung fungieren kann.

Anmeldungen sind möglich bei:

Sonja Kaufmann

RWTH International Academy gGmbH

Campus-Boulevard 3052074 AachenTel: +49 241 80 97742E-Mail:

oder unter: https://www.academy.rwth-aachen.de/en/index/education-formats/certificate-courses/communication-in-modern-production-systems/application-information-kopie