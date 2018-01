Berufsunfähigkeitsversicherung muss auch bei Schwangerschaft zahlen

Was im ersten Moment befremdlich anmutet, ist für viele berufstätige Frauen traurige Realität.

Die Schwangerschaft kann zur Folge haben, dass die Betroffene Ihren Beruf nicht oder nur noch teilweise ausüben kann. Mangels krankhaftem Zustand kommt auch keine anderweitige Kompensation des entfallenen Arbeitslohns in Betracht. Hierbei sehen sich die Betroffenen schnell mit realen Existenznöten konfrontiert. Um dies zu verhindern kann es sich lohnen die Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch zu nehmen.

Wann muss die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlen?

Die Berufsunfähigkeit erbringt die Leistung dann, wenn die Betroffene „den Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht ausüben kann.“ Zwar stellt eine Schwangerschaft keinen der vorgenannten klassischen Gründe für eine Berufsunfähigkeit dar, jedoch hat das Oberlandesgericht Bremen den Begriff der Krankheit dahingehend erweitert, dass auch ein „gesundheitlicher Grund“ ausreichend sein soll. Im konkreten Fall ging es um eine Flugbegleiterin welche aufgrund der Schwangerschaft fluguntauglich war. Beruht also die Berufsunfähigkeit gerade auf der Schwangerschaft, liegt ein gesundheitlicher Grund vor. Der gesundheitliche Grund muss jedoch auch von Dauer sein. Hierbei genügt es jedoch regelmäßig, dass der körperliche Zustand mindestens sechs Monate anhalten muss. Dies ist bei einer Schwangerschaft in der Regel gegeben. Die Leistung wird dann Rückwirkend ab Eintritt der Berufsunfähigkeit gezahlt.

Welche Berufe sind betroffen?

Die genannte Gerichtsentscheidung bezog sich zwar auf eine Flugbegleiterin. Denkbar ist jedoch diese Auffassung auf alle Berufe auszuweiten, die aufgrund einer Schwangerschaft nicht mehr ausgeübt werden können. Dazu zählen Models, Sportlerinen und weitere Berufe die einen körperlichen Idealzustand erfordern. Denn in diesen Fällen beruht die Berufsunfähigkeit gerade auf der Schwangerschaft.

